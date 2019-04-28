Автоспорт

Квят подвёл итоги Гран-при АзербайджанаRT на русском 12:46

Россиянин, стартовавший с шестой позиции, не сумел завершить гонку из-за последствий столкновения с гонщиком Renault Даниэлем Риккадо во второй половине заезда. Ранее Риккардо объяснил, почему врезался в Квята задним ходом на Гран-при Азербайджана.
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Квят: «Куплю Риккардо зеркала заднего вида»

Sport.ru12:59

Даниил Квят — о столкновении с Риккьярдо: «На следующую гонку куплю ему зеркало заднего вида»

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Квят об инциденте с Риккьярдо: куплю ему зеркало заднего вида

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Даниэль Риккардо: «Глупая ошибка из-за паники»

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Тост: результат абсолютно не соответствует нашим ожиданиям

Чемпионат13:03
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Катер затонул в Финском заливе в Петербурге

Обновлено вчера в 16:45
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Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Интернет-пользователи бурно отреагировали на результаты финального голосования.
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Ситуация с российскими туристами, которые застряли в аэропорту Гуанчжоу в ходе транзитного перелёта из Таиланда и Индонезии в Москву, разрешилась.
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Опубликованы средние траты россиян на бензин

На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
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В России увеличилась стоимость съемного жилья

В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
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В Подмосковье произошёл пожар на площади 700 квадратных метров

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Госавтоинспекция ввела ограничения на дорогах в связи со снегопадом

УГИБДД по Свердловской области запретила организованные перевозки групп детей в связи со снегопадом.
Обновлено в 06:57
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Неизвестный «заминировал» семь церквей во Львове

Неизвестный злоумышленник сообщил о минировании семи церквей в украинском городе Львов.
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Устроители акции "Бессмертный полк" в некоторых российских регионах за десять дней до шествия уже распределили места между предприятиями и организациями.
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«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину

Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
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Политика

Отец Ассанжа связал арест сына с кредитом, выданным МВФ Эквадору

Отец арестованного в Лондоне австралийца Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в воскресенье в интервью телеканалу 9News выразил мнение, что причиной выдворения его сына из посольства Эквадора в Лондоне стал кредит, выданный Международным валютным фондом (МВФ) этому латиноамериканскому государству.
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Происшествия

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На автобане в восточной Германии столкнули более 50 машин. Массовая авария произошла на автотрассе №71, соединяющей города Зуль и Майнинген.
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В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар.
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Происшествия

В Орле машина въехала в зрителей во время автошоу

Легковой автомобиль въехал в зрителей во время автошоу в Орле, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД.
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НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего

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На трассе М4 "Дон" в Ростовской области найден мертвым водитель фуры. По данным правоохранительных органов, его застрелили.
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Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом

Парижан предупредили о загрязнении территории вокруг собора Парижской Богоматери свинцом, сообщается на сайте префектуры парижской полиции.
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В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме провели ежегодный обряд сошествия Благодатного огня. Православные проводят его сегодня, накануне Пасхи.
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Китай создал копию российского истребителя Су-35

Китайским инженерам удалось создать точную копию российского самолёта Су-35.
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Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге

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Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
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Австралийский автогонщик, пилот Формулы-1 с 2011 года. С 2019 года выступает за Renault. Чемпион Британской Формулы-3 2009 года, дважды бронзовый призер чемпионата Формулы-1 - в 2014 и 2016 годах.
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