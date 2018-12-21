Атакующий полузащитник и нападающий испанского футбольного клуба "Севильи" Квинси Промес был задержан полицией города Марбелья за вождение в нетрезвом виде. Известно, что правоохранители остановили автомобиль голландца вечером во вторник, 18 декабря, и решили проверить мужчину на алкотестере.

Квинси Промес задержан за вождение в нетрезвом виде

Происшествия Происшествия Советник дагестанского премьера найден мертвым В Дагестане найден мертвым советник премьер-министра республики Андрей Афонин, его тело обнаружено в номере гостиницы «Приморская» в Махачкале.

Происшествия Происшествия Челябинца после трепанации оставили на полу в подсобном помещении Перенесшего трепанацию черепа жителя Челябинска после операции перевели в медико-санитарную часть в городе Усть-Катаве, где оставили лежать на разорванном матрасе на полу в окружении мусора.

Происшествия Происшествия Лидер «Мужского государства» получил срок за ненависть к женщинам Создатель радикального паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков приговорен Советским районным судом Нижнего Новгорода к двум годам условно за возбуждение ненависти к женщинам (часть 1 статьи 282 УК).

Происшествия Происшествия В Москве женщина пыталась продать невинность 15-летней девочки 22-летней жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение за попытку продать в Москве невинность 15-летней девочки, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Происшествия Происшествия Фигурантка дела «Нового величия» госпитализирована Находящаяся под домашним арестом фигурантка дела об организации экстремистского сообщества "Новое величие" Анна Павликова госпитализирована, передает РИА "Новости" со ссылкой на ее адвоката Николая Фомина.

Происшествия Происшествия Звезду «Уральских пельменей» обокрали в центре Москвы В центре Москвы неизвестные обокрали бывшего участника шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского.

Происшествия Происшествия МВД предложило наделить полицейских правом вскрывать автомобили В апреле 2017 года единороссы Василий Пискарев и Эрнест Валеев предложили наделить полицейских правом стрелять в толпе для предотвращения терактов, освобождения заложников и отражения нападения на государственные объекты.

Происшествия Происшествия Уильяму Браудеру предъявили обвинение Основателю британского фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру заочно предъявлено обвинение.

Происшествия Происшествия Аэропорт Гатвик возобновил работу

Происшествия Происшествия Пономарев вышел на свободу после административного ареста В пятницу после административного ареста вышел на свободу правозащитник Лев Пономарев, передает РИА Новости.

Происшествия Происшествия Пассажиры избили полицейского в московском метро Четверо пассажиров избили полицейского на станции метро «Таганская».

Происшествия Происшествия «Ангарский маньяк» обжаловал приговор Экс-милиционер из Ангарска Михаил Попков, которого 10 декабря суд приговорил к второму пожизненному заключению за убийства, обжаловал приговор.

Происшествия Происшествия Поезд частично сошел с рельсов в метро Марселя

Происшествия Происшествия Кондуктор угрожала выкинуть слепого пассажира и его собаку на Урале В Екатеринбурге кондуктор автобуса № 27 грозила выкинуть из салона «как мусор» незрячего пассажира, который отказался оплатить проезд своей собаки-поводыря.