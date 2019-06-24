Футбол
Квинси Промес подписал контракт с голландским «Аяксом»iReactor 06:41
Согласно представленным сведениям, 27-летний футболист Квинси Промес стал игроком «Аякса», заключив пятилетний контракт. Также известно, что ради клуба из Амстердама, являющегося действующим чемпионом Нидерландов, нападающий отказал нескольким зарубежным командам.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:43, Вашингтон
Общество
Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:31
Футбол
«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса
«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды.
Обновлено в 07:43
Авто
Опубликованы первые фото внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
В Сеть утекли первые фотографии армейского внедорожника ГАЗ «Тигр Next».
Обновлено в 03:34
Политика
Глава Челябинска подал в отставку
Обновлено в 00:10
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Наиболее известной ролью Андрея Харитонова стал Артур Бертон в фильме "Овод" режиссера Николая Мащенко, после которого он стал настоящей звездой, напоминает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:09
Гаджеты
Названа точная дата анонса новых смартфонов Xiaomi
Компания Xiaomi разместила в соцсетях тизер, на котором раскрыла дату анонса новых смартфонов, созданных в сотрудничестве с поглощенной Meitu.
Обновлено в 11:31
Футбол
«Химки» может пополнить «лимитчик»-бомбардир из «Ахмата»
В позапрошлом сезоне Умаев забил 17 голов в 27 матчах за молодежку «Ахмата», войдя в тройку лучших бомбардиров турнира дублеров РПЛ.
Обновлено в 10:40
Политика
Армянские авиакомпании сообщили о готовности возить россиян в Грузию
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 10:23
Космос
Астрономы обнаруживают новый массивный коричневый карлик
Международная команда астрономов обнаружила новый коричневый карлик, являющийся одним из наиболее массивных объектов своего рода, открытых на сегодняшний день.
Обновлено вчера в 23:51
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Общество
Рабочих завода Ford во Всеволожске удерживают в столовой
Руководство завода Ford во Всеволожске удерживает своих рабочих в столовой.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Новые снаряды «Свинец-2» и «Манго-М» покажут на «Армии-2019»
Снаряды повышенной пробиваемости "Свинец-2" и "Манго-М" могут поражать самые различные бронированные цели.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Анна Исаева: «Юлии Началовой вырезали бугор на руке»
Обновлено в 08:59
Недвижимость
Глава Минстроя назвал повышение объемов строительства сложной задачей
Линейное повышение показателей объемов жилищного строительства к 2024 году является сложной задачей в связи с проводимой реформой отрасли.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
Поднятые по тревоге С-300 и С-400 отправились прикрывать гособъекты
Уточняется, что С-300 и С-400 были подняты по тревоге и выдвинулись для прикрытия гособъектов в ходе проверки в ЦВО.
Обновлено в 10:16
Политика
Раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов
Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что убытки грузинской стороны от остановки авиасообщения с России могут составлять сотни миллионов долларов.
Обновлено в 10:40
Экономика
В России в мае резко сократилась выдача автокредитов
В России после рекордного в апреле 2019 года (90 тыс. 900 единиц) в мае выдача автокредитов резко сократилась на 17,5% и составила 75 тыс. 100 единиц.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей
Известный юморист опубликовал шутку про врачей. Однако, по мнению самих медицинских работников, она оказалась неудачной.
Обновлено вчера в 04:00
Армия и оружие
В МИД предупредили о риске ракетного кризиса в отношениях России и США
Развёртывание ракет США на суше около границ России вызовет обострение в регионе и приведёт к кризису, похожему на Карибский, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Политика
Зеленский уволил начальника управления СБУ по Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Шмитько с должности начальника главного управления Службы безопасности в Крыму, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Обновлено в 07:06
Экономика
Россияне не хотят отдавать 852,8 млрд рублей кредитов
Пакет просрочек по жилищным кредитам за год возрос с 59,4 млрд до 79,6 млрд рублей, долги в МФО выросли с 24,8 млрд до 33,3 млрд рублей.
Обновлено в 08:59
Политика
МИД рекомендует гражданам России не ездить в эфиопский регион Амхара
Министерство иностранных дел Российской Федерации рекомендует гражданам России воздержаться от посещения эфиопского региона Амхара, где сохраняется определённая напряженность после неудавшейся попытки государственного переворота.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Задержан подозреваемый в подготовке теракта против посольства США
Сотрудники полиции Бельгии задержали в Брюсселе подозреваемого в подготовке нападения на посольство Соединенных Штатов.
Обновлено в 10:26
Музыка
«Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип
Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».
Обновлено в 11:01
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Обновлено в 09:08
Происшествия
Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве
Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.
Обновлено в 07:08