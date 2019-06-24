Футбол

Квинси Промес подписал контракт с голландским «Аяксом»iReactor 06:41

Согласно представленным сведениям, 27-летний футболист Квинси Промес стал игроком «Аякса», заключив пятилетний контракт. Также известно, что ради клуба из Амстердама, являющегося действующим чемпионом Нидерландов, нападающий отказал нескольким зарубежным командам.
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