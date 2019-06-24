Футбол
Квинси Промес подписал контракт с голландским «Аяксом»iReactor 06:41
Согласно представленным сведениям, 27-летний футболист Квинси Промес стал игроком «Аякса», заключив пятилетний контракт. Также известно, что ради клуба из Амстердама, являющегося действующим чемпионом Нидерландов, нападающий отказал нескольким зарубежным командам.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
Экономика
Дольщикам могут разрешить пополнять счета эскроу частями
Проблема раскрытия части средств покупателей новостроек для застройщиков состоит в том, что банки пока не имеют опыта в оценке стадий готовности проектов, пояснил министр.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Обновлено в 08:46
Политика
В Армении пообещали помочь с авиасообщением между Россией и Грузией
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля.
Обновлено в 08:02
Общество
Названа причина удаления с ЕГЭ сотен школьников
С основного периода ЕГЭ удалили 812 человек, из них 355 за использование мобильных телефонов, а 323 – за шпаргалки, сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Обновлено в 08:47
Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке
В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено вчера в 13:52
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Общество
Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах
Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
Обновлено в 08:11
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Общество
Власти Ленобласти пообещали трудоустроить бывших сотрудников Ford
Власти Ленобласти готовы трудоустроить бывших работников завода Ford во Всеволожске, сообщает в понедельник пресс-служба областиного правительства.
Обновлено в 09:30
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Политика
В Госдуму внесли проект поправок к статье УК о преступном сообществе
В Госдуму внесли законопроект о корректировке 210 статьи УК "Организация преступного сообщества", следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:15
Футбол
«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса
«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности
Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:18
Политика
МИД Турции: Анкара приобрела С-400, несмотря на угрозы от Вашингтона
Турция приобрела российские комплексы ПВО, несмотря на угрозы от США, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавошоглу 24 июня, сообщает телеканал NTV Haber.
Обновлено в 09:10
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Спорт
Российская тяжелоатлетка Ломова дисквалифицирована на четыре года
Российская тяжелоатлетка Надежда Ломова дисквалифицирована на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 21 марта 2019 года.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Двойняшки Галкина и Пугачевой устроили концерт с детьми Реввы и Лободы
Ранее Галкин опубликовал видео с реакцией детей на выступление Пугачевой в Кремле.
Обновлено в 07:22
Культура
Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» стал Роман Бабаян
Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва". Об этом сам журналист сообщил РИА Новости.
Обновлено в 08:22
Политика
ПАСЕ проголосовала против обсуждения крушения MH17 и взносов России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала против обсуждения на текущей сессии крушения в 2014 году малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом, а также вопроса выплат российской делегацией членских взносов в Совет Европы.
Обновлено в 07:31
Политика
Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией
Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Обновлено вчера в 11:11
Авто
Названы 10 регионов России, где больше всего любят Lada
Обновлено в 06:15
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Культура
Умерла писательница Джудит Кранц
Американская писательница, автор любовных романов Джудит Кранц умерла на 92-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:27