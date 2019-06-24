Футбол
Квинси Промес подписал контракт с голландским «Аяксом»iReactor 06:41
Согласно представленным сведениям, 27-летний футболист Квинси Промес стал игроком «Аякса», заключив пятилетний контракт. Также известно, что ради клуба из Амстердама, являющегося действующим чемпионом Нидерландов, нападающий отказал нескольким зарубежным командам.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 08:45, Вашингтон
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Общество
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Глушаков ищет работу через инстаграм
Экс-хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото с просьбой о помощи в поиске работы, сообщает "Советский спорт".
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Авто
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Авто
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В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
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Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов
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Обновлено в 07:54
Политика
Зеленский уволил губернаторов трёх областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.
Обновлено в 07:06
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Обновлено в 08:38
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Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве
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Обновлено в 07:08
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Обновлено в 06:30
Технологии
Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян
Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
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Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 71,6 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 24,83 копейки - до 71,5973 рубля, курс доллара уменьшился на 22 копейки, до 62,9095 рубля, следует из данных Банка России.
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Названы самые полезные для здоровья сорта рыбы
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Врач назвала внешние признаки онкологии
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
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Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию
Якобашвили сказал Би-би-си, что у него сейчас нет «активной деятельности в России, только музей, он работает сам по себе».
Обновлено в 07:10
Гаджеты
Первая смарт-колонка LG с «Алисой» поступила в продажу
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«Спартак» отправился на сбор в Австрию
Команда отправилась на сбор в Австрию ✈️ В рамках австрийского сбора «Спартак» примет участие в Кубке Париматч Премьер.
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