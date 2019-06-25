Квинси Промес официально перешел в «Аякс»Еженедельник Футбол 15:21

27-летний голландец подписал с клубом из Амстердама соглашение сроком в пять лет. Отмечается, что Промес взял себе 11-й номер. «Аякс» заплатит «Севилье» 15,7 миллиона евро, но сумма может увеличиться на 1,5 миллиона из-за бонусов.

Общество Новый глава краевой инспекции стройжилнадзора рассказал о тонкостях работы с жильцами, УК и застройщиками Люди обращаются в инспекцию зачастую потому, что у них появились вопросы, на которые не все управляющие компании и ТСЖ смогли правильно, грамотно, а главное доходчиво ответить.

Армия и оружие Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.

Экономика Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России Специалисты заключили, что за последние 10 лет обозначенный средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом нарастив расходы на продукты питания.

Происшествия Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.

Политика Пушков высмеял заявление Климкина об участии Украины в G20 Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что организаторы саммита «Большой двадцатки» не располагают информацией о приезде президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.

Здоровье Минздрав начнёт закупать квартиры для врачей Забайкалья Министерство здравоохранения Забайкальского края намерено закупить более 200 квартир для медиков региона, из них 75 квартир купят в 2019 году, 47 — в 2020 и 81 — в 2021 году, сообщается 25 июня на сайте правительства края, со ссылкой на слова начальника отдела кадровой политики минздрава Елены Лазаревой.

Общество Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.

Происшествия Пожар в доме на севере Москвы: один человек погиб, один пострадал В результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме на Кронштадском бульваре в Москве, один человек погиб и еще один пострадал.

Армия и оружие В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Общество ВЦИОМ: Россияне считают молодежь ориентированной на материальные ценности Более 80 процентов опрошенных граждан Российской Федерации, основная часть которых находится в возрасте от 35 до 44 лет, считают, что современная молодежь ориентирована на материальные ценности.

Шоу-бизнес Двойняшки Галкина и Пугачевой устроили концерт с детьми Реввы и Лободы В гости к Максиму Галкину и Алле Пугачевой приехали Светлана Лобода и Александр Ревва.

Политика Мэй назвала плюс членства России в Совете Европы Глава британского правительства Тереза Мэй высказала свое отношение к возможности возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Хоккей «Филадельфия» подписала новый контракт с Санхеймом Канадский защитник Трэвис Санхейм заключил новое соглашение с выступающей в Национальной хоккейной лиге «Филадельфией».

Общество На Сахалине в водопроводной воде нашли вирус гепатита А В городе Оха Сахалинской области семью из трех человек госпитализировали с гепатитом А. При проверке водопроводной воды две пробы из четырех оказались положительными на вирус.

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Армия и оружие «Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром Путина».

Космос Твит Илона Маска о Марсе привёл в замешательство пользователей В понедельник Маск разместил в Твиттере снимок «Кровавой луны», сделанный во время лунного затмения в июле 2018 года, рядом с надписью «Заселяйте Марс».

Здоровье Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.

Происшествия В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.

Космос Мощный всплеск метана обнаружен на Марсе Лазерный спектрометр Curiosity зарегистрировал всплеск метана в 21 миллиард частей на миллиард по объему (ppbv) в кратере Гейла, регионе, который марсоход исследовал с момента его посадки в 2012 году.

Общество 6 нелепых ошибок, которые вы допускаете при хранении продуктов Специально для «Летидора» Мария Малышева, эксперт сервиса экспресс-доставки продуктов Instamart, назвала топ самых распространенных ошибок, которые мы допускаем при хранении продуктов.

Гаджеты Смартфон Lenovo Z6 получит процессор Snapdragon 730 Господин Ченг подтвердил предположения о том, что «сердцем» смартфона Z6 послужит процессор Snapdragon 730 разработки Qualcomm.