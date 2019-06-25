Футбол
Квинси Промес официально перешел в «Аякс»Еженедельник Футбол 15:21
27-летний голландец подписал с клубом из Амстердама соглашение сроком в пять лет. Отмечается, что Промес взял себе 11-й номер. «Аякс» заплатит «Севилье» 15,7 миллиона евро, но сумма может увеличиться на 1,5 миллиона из-за бонусов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:58, Вашингтон
Общество
Новый глава краевой инспекции стройжилнадзора рассказал о тонкостях работы с жильцами, УК и застройщиками
Люди обращаются в инспекцию зачастую потому, что у них появились вопросы, на которые не все управляющие компании и ТСЖ смогли правильно, грамотно, а главное доходчиво ответить.
Обновлено в 20:34
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено в 11:32
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
Специалисты заключили, что за последние 10 лет обозначенный средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом нарастив расходы на продукты питания.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США
Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 18:05
Авто
Названы регионы России с самой большой долей автомобилей Lada
Обновлено в 06:15
Политика
Пушков высмеял заявление Климкина об участии Украины в G20
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что организаторы саммита «Большой двадцатки» не располагают информацией о приезде президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.
Обновлено в 08:40
Здоровье
Минздрав начнёт закупать квартиры для врачей Забайкалья
Министерство здравоохранения Забайкальского края намерено закупить более 200 квартир для медиков региона, из них 75 квартир купят в 2019 году, 47 — в 2020 и 81 — в 2021 году, сообщается 25 июня на сайте правительства края, со ссылкой на слова начальника отдела кадровой политики минздрава Елены Лазаревой.
Обновлено в 20:01
Экономика
Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля
С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено в 14:14
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате сцены исцеления
Обновлено в 08:54
Происшествия
Пожар в доме на севере Москвы: один человек погиб, один пострадал
В результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме на Кронштадском бульваре в Москве, один человек погиб и еще один пострадал.
Обновлено в 20:39
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Общество
ВЦИОМ: Россияне считают молодежь ориентированной на материальные ценности
Более 80 процентов опрошенных граждан Российской Федерации, основная часть которых находится в возрасте от 35 до 44 лет, считают, что современная молодежь ориентирована на материальные ценности.
Обновлено в 20:23
Шоу-бизнес
Двойняшки Галкина и Пугачевой устроили концерт с детьми Реввы и Лободы
В гости к Максиму Галкину и Алле Пугачевой приехали Светлана Лобода и Александр Ревва.
Обновлено в 07:22
Политика
Мэй назвала плюс членства России в Совете Европы
Глава британского правительства Тереза Мэй высказала свое отношение к возможности возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 20:39
Интернет
В Telegram появились чаты с пользователями поблизости
В Telegram появились новые функции.
Обновлено в 11:25
Хоккей
«Филадельфия» подписала новый контракт с Санхеймом
Канадский защитник Трэвис Санхейм заключил новое соглашение с выступающей в Национальной хоккейной лиге «Филадельфией».
Обновлено в 17:30
Общество
На Сахалине в водопроводной воде нашли вирус гепатита А
В городе Оха Сахалинской области семью из трех человек госпитализировали с гепатитом А. При проверке водопроводной воды две пробы из четырех оказались положительными на вирус.
Обновлено в 04:57
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию
В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром Путина».
Обновлено в 10:48
Космос
Твит Илона Маска о Марсе привёл в замешательство пользователей
В понедельник Маск разместил в Твиттере снимок «Кровавой луны», сделанный во время лунного затмения в июле 2018 года, рядом с надписью «Заселяйте Марс».
Обновлено в 11:36
Здоровье
Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья
Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек
В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 20:15
Космос
Мощный всплеск метана обнаружен на Марсе
Лазерный спектрометр Curiosity зарегистрировал всплеск метана в 21 миллиард частей на миллиард по объему (ppbv) в кратере Гейла, регионе, который марсоход исследовал с момента его посадки в 2012 году.
Обновлено в 02:44
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к мысу Перовского
Обновлено в 20:12
Общество
6 нелепых ошибок, которые вы допускаете при хранении продуктов
Специально для «Летидора» Мария Малышева, эксперт сервиса экспресс-доставки продуктов Instamart, назвала топ самых распространенных ошибок, которые мы допускаем при хранении продуктов.
Обновлено в 17:20
Гаджеты
Смартфон Lenovo Z6 получит процессор Snapdragon 730
Господин Ченг подтвердил предположения о том, что «сердцем» смартфона Z6 послужит процессор Snapdragon 730 разработки Qualcomm.
Обновлено в 09:04
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11