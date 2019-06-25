Футбол

Квинси Промес официально перешел в «Аякс»Еженедельник Футбол 15:21

27-летний голландец подписал с клубом из Амстердама соглашение сроком в пять лет. Отмечается, что Промес взял себе 11-й номер. «Аякс» заплатит «Севилье» 15,7 миллиона евро, но сумма может увеличиться на 1,5 миллиона из-за бонусов.
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