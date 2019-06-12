Квинси Промес может перейти в «Аякс»Спорт-Экспресс 12:32

Нынешний контракт Промеса с "Севильей" рассчитан до 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 33 матча в чемпионате Испании, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. В составе сборной Голландии он недавно завоевал серебро Лиги Наций.

Квинси Промес может перейти в «Аякс»

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