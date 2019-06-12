Футбол
Квинси Промес может перейти в «Аякс»Спорт-Экспресс вчера в 12:32
Нынешний контракт Промеса с "Севильей" рассчитан до 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 33 матча в чемпионате Испании, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. В составе сборной Голландии он недавно завоевал серебро Лиги Наций.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Происшествия
В Оманском заливе атаковали два танкера
Обновлено в 04:17
Футбол
Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО
Обновлено в 03:29
Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие
Пакистан заинтересовался российским оружием
Пакистан заинтересован в покупке вооружения у России, военные этой страны уже находятся в контакте с российскими коллегами по данному вопросу, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан.
Обновлено в 02:49
Культура
В России пригрозили уголовными делами создателям сериала «Чернобыль»
Партия "Коммунисты России" требует запретить создателям сериала "Чернобыль" въезд в Россию, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:27
Экономика
Акции «Интер РАО» выросли на 14% на ожидании новостей о дивидендах
Рост акций произошел на фоне решения совета директоров «Интер РАО» для выплаты дивидендов за 2018 год использовать часть денег от продажи «Иркутскэнерго».
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Турция впервые покажет свой истребитель пятого поколения
Турция представит истребитель пятого поколения собственной разработки авиашоу в Ле-Бурже, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:00
Общество
ГИБДД вводит новый тест на опьянение
Обновлено в 03:32
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Всероссийский опрос проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.
Обновлено в 03:29
Футбол
Артем Дзюба рассказал об отдыхе на рыбалке
Обновлено в 04:25
Экономика
Власти ЛНР планируют повысить зарплаты бюджетникам и пенсии с 1 июля
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики планируют повысить с 1 июля зарплаты госслужащим и работникам бюджетной сферы, а также пенсии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы ЛНР.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Общество
Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком
12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Парубий подписал закон об импичменте украинскому президенту
На Украине подписали закон об импичменте президенту. Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 00:31
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Кино
В Сети обнародованы кадры со съемок сериала «Ведьмак» для Netflix
Ранее актер Генри Кавилл продемонстрировал, как выглядят шрамы его персонажа в сериале.
Обновлено в 02:40
Общество
Свердловскую область ждут заморозки до -2
Конец недели в Свердловской области ознаменуется заморозками и похолоданием до -2 градусов.
Обновлено в 03:49
Политика
Путин уверен в возможности восстановления отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на то, что новое правительство Украины сможет активно действовать для восстановления отношений между двумя государствами.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма
Депутаты нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) на заседании в четверг приняли во втором чтении поправки в законодательство, которыми предусмотрено до пяти лет лишения свободы за публичную реабилитацию нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Южноуральске по подозрению в преступлении задержан главврач больницы
Во вторник, 11 июня, вечером сотрудники отдела следственного комитета Южноуральска совместно с Управлением ФСБ задержали главного врача южноуральской больницы Владимира Яковлева.
Обновлено в 01:44
Экономика
Чубайс предложил ввести в России углеродный налог
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
За последние десять дней 53 ребенка умерло в округе Музаффарпур индийского штата Бихар.
Обновлено в 05:43
Интернет
Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»
«В конце 2018 года Google объявила об изменениях политики Android, и теперь доступ к информации о звонке и номеру телефона звонящего может иметь только голосовой помощник, установленный в системе по умолчанию, либо приложение, для которого это основная функциональность», — сообщил изданию представитель «Яндекса».
Обновлено в 03:30
Хоккей
Тарасенко и Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли
Российские хоккеисты Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли.
Обновлено в 04:16
Политика
Путин поддержал Додона в борьбе с узурпаторами власти в Молдавии
Президент РФ отметил, что Додон и его недавние оппоненты, объединившись, сделали шаг в направлении строительства полноценного и цивилизованного государства.
Обновлено в 00:10
Политика
Путин примет участие в саммите ШОС в Бишкеке
13−14 июня президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Обновлено в 01:34