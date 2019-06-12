Футбол

Квинси Промес может перейти в «Аякс»Спорт-Экспресс 12:32

Нынешний контракт Промеса с "Севильей" рассчитан до 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 33 матча в чемпионате Испании, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. В составе сборной Голландии он недавно завоевал серебро Лиги Наций.
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В Испании сообщили об интересе «Аякса» к Промесу

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Спорт день за днем13:58

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Матч ТВ13:48
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В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса

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Петербургский журналист, бывший шеф-редактор газеты «Невское время» Андрей Петров скончался в возрасте 62 лет, об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти.
Обновлено в 14:06
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«ОВД-Инфо» сообщает о 513 задержанных на акции в центре Москвы

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Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Общество

Москва стала лауреатом международной премии в области транспорта

Как передает корреспондент ТАСС, российская столица была отмечена в номинации "Лучший маркетинговый проект", награждение прошло в рамках международного саммита общественного транспорта, который проходит с 9 по 12 июня в Стокгольме.
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Опубликованы качественные изображения Xiaomi Mi Band 4

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Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
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Происшествия

Из дома на Выборгской улице эвакуируют жильцов

Вечером в среду, 12 июня, из дома 4 по Выборгской улице началась эвакуация жильцов.
Обновлено в 16:00
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Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
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SANA: ВВС Израиля атаковали южную территорию Сирии

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Кети Топурия поздравляют с помолвкой после признания Гуфа

Кети уже начали поздравлять с помолвкой, хотя она пока не дала ни одного комментария по этому поводу.
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Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
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Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

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Во Владикавказе один из участников конфликта устроил стрельбу

«Произошел конфликт между молодыми людьми, в ходе которого один из участников устроил стрельбу», — говорится в сообщении.
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Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

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Политика

Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле

Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
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Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
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На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

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26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
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Россияне стали меньше брать в долг

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях за первые пять месяцев 2019 года снизился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12 тысяч рублей.
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Кадыров отреагировал на снос знака на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации после того, как между Кизляром (Дагестан) и Шелковским райном Чеченской Республики был снесен указатель границы.
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У Сарри сложности с уходом из «Челси». Маурицио настроен пессимистично

Ранее британский таблоид The Sun опубликовал информацию, согласно которой руководство лондонского "Челси" намерено провести ещё один разговор с Маурицио.
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Сергей Лазарев представил русскую версию песни Scream

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В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
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День России Галкин встретил вместе с детьми

Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram очередным роликом с детьми. Пятилетние Лиза и Гарри резвились на бескрайнем поле.
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Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий испанского клуба «Севилья» и сборной Нидерландов.
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