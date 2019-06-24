Футбол
Квинси Промес может оказаться в «Аяксе»Еженедельник Футбол вчера в 05:03
Сообщается, голландец отказался от нескольких предложений ради перехода в столичную команду. Напомним, Промес присоединился к «Севилье» в 2018 году, покинув «Спартак». В завершившимся сезоне Ла Лиги он провел 33 матча, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:13, Вашингтон
Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение России
Во вторник, 25 июня, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в ассамблее (118 проголосовали за, 62 — против, еще десять воздержались).
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Под Самарой задержали ОПГ с десятью килограммами героина
В Самарской области задержали лидера ОПГ и ее активных участников, у которых изъяли более десяти килограмм героина.
Обновлено в 02:18
Космос
SpaceX отложила запуск ракеты Falcon Heavy на три часа
Компания SpaceX перенесла на более позднее время запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении и ограблении людей
Полицейские подтвердили задержание мужчины, подозреваемого в отравлении и последующем ограблении людей в центре Москвы.
Обновлено в 03:12
Кино
Тайка Вайтити снимет анимационного «Флэша Гордона»
Обновлено в 02:28
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей
Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 00:50
Футбол
Определились все четвертьфиналисты Кубка Америки
Сборная Уругвая обыграла команду Чили и вышла в четвертьфинал Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 00:31
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Во время спуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация.
Обновлено в 00:32
Общество
Пензенская школьница набрала 100 баллов за ЕГЭ по обществознанию
Выпускники школ Пензенской области узнали свои баллы за ЕГЭ по обществознанию.
Обновлено вчера в 09:25
Интернет
Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей
Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Обновлено в 02:23
Экономика
Минэкономразвития назвало 11 самых проблемных российских моногородов
Минэкономразвития отнесло к самым проблемным российским моногородам 11 — Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область), поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), село Туим и поселок Вершина Теи (Хакасия), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), поселки Бытошь и Белая Березка (Брянская область).
Обновлено в 02:00
Общество
В Мосгоргеотресте прокомментировали данные о существовании «Метро-2»
Управляющий ГБУ «Мосгоргеотрест» Александр Серов прокомментировал данные о существовании под Москвой системы секретных бункеров и линий метро, известной как «Метро-2».
Обновлено в 02:12
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате после чудесного исцеления на ТВ
Актер и юморист Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Энергетика
Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо
Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.
Обновлено в 02:27
Экономика
Ростовский «Ростсельмаш» может остановить работу завода
Ростовский комбайновый завод «Ростсельмаш» в случае отсутствия в дальнейшем государственной поддержки в скором времени может приостановить работу и как следствие — сократить штат.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Здоровье
Все петербургские водоёмы оказались непригодны для купания
Обновлено в 03:10
Происшествия
Петербургского таксиста подозревают в изнасиловании молодой клиентки
В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего таксиста, который подозревается в изнасиловании своей клиентки, сообщают «Невские новости».
Обновлено в 02:27
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Киев ответил на условие РФ по транзиту газа
Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Здоровье
Можно ли избавиться от боли в пояснице навсегда?
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы "О самом главном": – Боль в пояснице может быть симптомом различных заболеваний.
Обновлено в 01:58
Экономика
У экс-владельца банка «Югра» отсудили 17 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Альфа-банка» к восьми связанным с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным компаниям на 16,8 млрд рублей.
Обновлено в 02:49
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
Специалисты заключили, что за последние 10 лет обозначенный средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом нарастив расходы на продукты питания.
Обновлено вчера в 09:16
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе
11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.
Обновлено 23 июня в 21:45
Наука
Ученые УрФУ решили создать беспохмельное пиво с водорослями
Обновлено в 00:50