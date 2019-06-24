Футбол
Квинси Промес может оказаться в «Аяксе»Еженедельник Футбол вчера в 05:03
Сообщается, голландец отказался от нескольких предложений ради перехода в столичную команду. Напомним, Промес присоединился к «Севилье» в 2018 году, покинув «Спартак». В завершившимся сезоне Ла Лиги он провел 33 матча, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:38, Ашберн
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено вчера в 15:09
Авто
В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
«Волга» 2001 года выпуска оборудована японским двигателем Toyota 3RZ-FE объемом 2.7 л с отдачей в 146 лошадей и «автоматом».
Обновлено вчера в 15:37
Технологии
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Представитель Украины в ПАСЕ прервал речь сербского депутата о Крыме
Александр Шешель заявил, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ, чтобы не быть "сожженными, как их соотечественники в Одессе" Представитель украинской делегации в ПАСЕ прервал речь сербского депутата Александра Шешеля о Крыме, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:43
Футбол
Уругвай и Чили шагнули в плей-офф Кубка Америки
В рамках третьего тура группового раунда Кубка Америки прошли два поединка. Сборная Уругвая переиграла команду Чили со счетом 1:0.
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес
Вечный король: правда ли, что Майкл Джексон инсценировал смерть?
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Валерия Блюменкранца со скандалом выгнали из «ДОМа-2»
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено вчера в 02:06
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
Здоровье
В Роскачестве назвали лучшее детское питание
Роскачество провело веерное исследование сухих молочных смесей, признав самой качественной продукцию белорусского производителя, всего в проверке участвовали молочные смеси 21 торговой марки российского и зарубежного производства, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:29
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Мотоцикл и машина скорой помощи столкнулись в Благовещенске
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Общество
В Южно-Сахалинске открылся гипермаркет «Реми»
В прошедшую пятницу в Южно-Сахалинске состоялось праздничное открытие гипермаркета "Реми".
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
Производство спутников ГЛОНАСС-К приостановят из-за нехватки импортных комплектующих
Проблемы возникли из-за ограничений на импорт иностранных комплектующих и невозможности быстро заменить их российскими аналогами.
Обновлено в 00:45
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Здоровье
Критически толстая женщина продумала свои похороны и продолжила есть
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю
Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Взрывы на военном складе в Казахстане продолжаются
Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что работы по ликвидации пожара, возникшего на военном складе на юге страны, приостановлены из-за продолжающихся в регионе взрывов.
Обновлено в 00:03
Политика
ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков
Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:23
Футбол
Бузова предложила работу Глушакову
Обновлено вчера в 20:41
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
Специалисты заключили, что за последние 10 лет обозначенный средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом нарастив расходы на продукты питания.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Реакция на решение главы Ингушетии Объявивший в понедельник о досрочной отставке Юнус-Бек Евкуров всегда брал ответственность на себя и совершал взвешенные поступки, заявил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.
Обновлено вчера в 18:49
Культура
Глава Минобра Хакасии сказала, что «Горе от ума» написал Радищев
Лариса Гимазутина, возглавляющая министерство образования Хакасии, допустила в прямом эфире канала «Абакан-24» ошибку.
Обновлено в 01:26
Общество
В Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»
Кульминацией праздника традиционно стало бриг «Секрет», под алыми парусами вошедший в 22:00 в акваторию Невы в сопровождении салюта, который длился 22 минуты.
Обновлено вчера в 05:00
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
Опубликованы фото и видео последствий урагана в Татарстане
Главное управление МЧС России по РТ опубликовало фотографии последствий сильного шквалистого ветра, пронесшегося по Татарстану в понедельник днем.
Обновлено в 00:06
Политика
Порошенко призвал переименовать Грузию
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на фоне антироссийских протестов Грузию необходимо переименовать в Сакартвело.
Обновлено вчера в 13:22