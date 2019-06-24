Футбол

Квинси Промес может оказаться в «Аяксе»Еженедельник Футбол 05:03

Сообщается, голландец отказался от нескольких предложений ради перехода в столичную команду. Напомним, Промес присоединился к «Севилье» в 2018 году, покинув «Спартак». В завершившимся сезоне Ла Лиги он провел 33 матча, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.
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