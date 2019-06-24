Футбол
Квинси Промес может оказаться в «Аяксе»Еженедельник Футбол 05:03
Сообщается, голландец отказался от нескольких предложений ради перехода в столичную команду. Напомним, Промес присоединился к «Севилье» в 2018 году, покинув «Спартак». В завершившимся сезоне Ла Лиги он провел 33 матча, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:27, Вашингтон
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Обновлено в 15:35
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Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Общество
Европа готовится к «адской жаре»
Европа готовится к "адской жаре", которая ожидается в середине этой недели.
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Футбол
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Обновлено в 10:31
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Обновлено в 18:06
Политика
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Народные депутаты от оппозиционной грузинской фракции «Альянс патриотов» отказались ехать в Москву для участия в форуме «Развитие парламентаризма».
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Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана Али Хаменеи
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Моя самая большая мечта, чтобы российский режиссер мог снять этот фильм, а российский продюсер его спродюсировать, но иногда это невозможно.
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Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей
Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
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Предельно низкие плотности планет из системы Kepler-9 подтвердились
Международная команда астрофизиков подтвердила низкие плотности — меньше показателя для воды — двух планет из системы Kepler-9, ранее считавшихся потенциальными кандидатами на звание экзопланет.
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Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери
На фотографии певица и двухлетняя Таисия запечатлены на прогулке. Подписи к снимку Пелагея не добавила.
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Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы
Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.
Обновлено в 18:06