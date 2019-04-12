Футбол
Квинси Промес: Глушаков доказал, что любит спартаковский ромбикВести.Ru 00:08
Бывший атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес, выступающий в настоящий момент за испанскую "Севилью", заступился за футболиста красно-белых Дениса Глушакова. Голландец признался, что не понимает причину плохого отношения части болельщиков к капитану команды.
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Квинси Промес: «Глушакова нужно поддержать и помнить, сколько он сделал для „Спартака“»
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Промес: «Нужно помнить, сколько Глушаков сделал для „Спартака“. Его надо поддержать»
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