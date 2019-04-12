Футбол

Квинси Промес: Глушаков доказал, что любит спартаковский ромбикВести.Ru 00:08

Бывший атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес, выступающий в настоящий момент за испанскую "Севилью", заступился за футболиста красно-белых Дениса Глушакова. Голландец признался, что не понимает причину плохого отношения части болельщиков к капитану команды.
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Квинси Промес: «Глушакова нужно поддержать и помнить, сколько он сделал для „Спартака“»

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Советский спортвчера в 18:06

Промес: в России не так много пространства

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«Мы с Глушаковым друзья, он доказал, что любит ромбик». «Матч ТВ» поговорил с Промесом о «Спартаке», Кононове и Каррере

Матч ТВвчера в 18:13

Куинси Промес: «Я до сих пор не тот Промес, что был в „Спартаке“, но я много работаю»

Sports.ruвчера в 17:57
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После пожаров в Забайкалье завели уголовные дела о халатности

После природных пожаров в Забайкальском крае, которые затронули 17 населенных пунктов, следователи завели уголовные дела о халатности (ч. 1 и ч. 2 ст. 293 УК РФ).
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В Саратовской области зафиксирована наибольшая убыль населения в абсолютных цифрах за последние три года.
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Авто

Toyota выпустит новый компактный кроссовер

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Происшествия

Пожилой мужчина покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Уточняется, что мужчина покончил с собой в туалете медицинского учреждения.
Обновлено в 06:42
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Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
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Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Авто

Hyundai рассекретил ценник для России на 275-сильный хэтчбек i30 N

Производитель Hyundai доложил о появлении на авторынке России «прокаченного» хэтчбека i30 N, максимальная модификация которого получила от своих создателей агрегат мощностью в 275 лошадиных сил.
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Политика

Белоруссия оценит ущерб из-за поставок загрязнённой нефти из России

Белоруссия проведёт анализ ущерба от поступления из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.
Обновлено в 05:09
Политика

Волкер поддержал диалог Зеленского с Путиным

Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью PBS заявил, что он поддерживает намерение победившего во втором туре выборов Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:19
Политика

Завтра во Владивосток прибудет бронепоезд Ким Чен Ына

В среду, 24 апреля, бронепоезд лидера Северной Кореи Ким Чен Ына прибудет во Владивосток.
Обновлено в 00:06
Общество

Forbes назвал самые дорогие британские особняки российских миллиардеров

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Судьи окружного суда Киева во вторник, 23 апреля, обвинили уходящего президента страны Петра Порошенко в незаконном давлении на них по делу о «Приватбанке» и предложили рассмотреть в парламенте вопрос об инициировании процедуры импичмента Порошенко.
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Опубликовано видео с возможным исполнителем теракта на Шри-Ланке

Обновлено в 05:24
Происшествия

ФСБ задержала бывшего главу СК в Карачаево-Черкесии по делу Арашуковых

Во вторник, 23 апреля, оперативники ФСБ задержали начальника центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел по КЧР Тимура Бетуганова.
Обновлено в 05:56
Политика

Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
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Вынесен приговор подросткам, насмерть забившим инвалида

Обновлено в 00:56
Кино

Российские кинотеатры попросили перенести премьеру «Мстителей»

Сети российских кинотеатров «Каро», «Киномакс», «Синема стар», «Синема парк» и «Формула кино» обратились в Министерство культуры с просьбой перенести премьеру последней части «Мстителей» на 25 апреля.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Названа причина возгорания креста на могиле певца Евгения Осина

В пресс-службе ГБУ «Ритуал» назвали возможную причину возгорания на могиле певца Евгения Осина.
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От ракеты Rampage после удара сирийских ПВО остались одни обломки - СМИ

Обновлено вчера в 18:45
Авто

Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей

Компания ООО «Пежо Ситроен РУС», являющимся официальным представителем Peugeot и Citroen на российском рынке, отзывает в России 10 368 автомобилей из-за ряда дефектов, сообщил Росстандарт.
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Политика

Украинский премьер назвал условие сотрудничества с Зеленским

По итогам обработки 99 процентов протоколов Владимир Зеленский набирает более 73 процентов голосов, а его оппонент Петр Порошенко — около 24 процентов.
Обновлено в 06:26
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В Петербурге суд отказал активистам по иску к «ВКонтакте»

В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд вынес решение по иску четверых казанских активистов о взыскании с ООО «ВКонтакте» компенсации за моральный вред.
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Политика

Коломойский объявил о возвращении на Украину

Олигарх Коломойский заявил о готовности вернуться на Украину сразу после официального обнародования официальных результатов президентских выборов.
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Технологии

«Яндекс» выпустил карту «Яндекс.Плюс» с кэшбэком до 10%

Карта может быть кредитной или дебетовой, и дает кэшбэк при пользовании сервисами «Яндекса» до 10% от затрачиваемых средств «Яндекс» презентовал банковскую карту World Mastercard, названную по аналогии с подпиской на сервисы компании «Яндекс.Плюс».
Обновлено в 06:56
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Евросоюз исключает пересмотр соглашения по Brexit

Пересмотр соглашения об условиях выхода Великобритании из состава Европейского союза, которое было согласовано 25 ноября 2018 года, исключается.
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Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной

Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
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Политика

Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Происшествия

ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, которая произошла в воскресенье, 21 апреля.
Обновлено в 07:00
Общество

В Якутии нашли гигантский алмаз: фото

В прошлый раз столь крупный кристалл удалось добыть летом 2017 года. Тогда на руднике был найден алмаз весом 109,61 карат.
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