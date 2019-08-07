Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильмРИА Новости 05:20
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Происшествия
Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом исполнителя
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Приставы устроили рейды по квартирам участников протеста 27 июля
Сотрудники столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) провели рейды по домам горожан, задержанных на несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:54
Космос
Обнаружена черная дыра в 40 миллиардов раз тяжелее Солнца
Как сообщается, ранее другие, менее совершенные методы позволии специалистам предположить, что черная дыра может более чем в 300 раз превосходить Солнце по массе, однако новые, более достоверные измерения, пусть и выглядят заметно «скромнее», все равно являются весьма впечатляющими, считают авторы научной работы.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
В Германии предупредили об опасности санкций США для энергетики ЕС
Санкции Соединённых Штатов, направленные против газопровода «Северный поток — 2», превратят энергетическую политику Евросоюза в «игрушку США».
Обновлено в 07:27
Политика
Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Политика
В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Происшествия
На Алтае в результате камнепада погибла туристка
Следователи по Республике Алтай выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, получившей смертельные травмы во время камнепада у озера Дяраш-Кел, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 07:41
Спорт
Федерация волейбола Кореи обвиняет тренера сборной России в расизме
Федерация волейбола Кореи подаст жалобу на тренера женской сборной России Сержио Бузато за жест в конце матча между командами.
Обновлено в 09:11
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Обновлено в 08:44
Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Обновлено в 05:05
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 06:52
Футбол
Короман сообщил о возвращении в «Динамо» в качестве тренера
Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман сообщил, что вернётся в московский клуб в качестве тренера.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала ролик, в котором сообщила мужу о разводе
На днях Наталья не выдержала и опубликовала ролик. В видео Наташа, разговаривая с мужем, сообщает ему о разводе.
Обновлено в 05:29
Авто
Немецкие дилеры Lada перейдут на китайские автомобили
Немецкий импортер LADA Automobile GmbH с октября выставит в своих шоу-румах китайские микроавтобусы Joylong EF5 и фургоны ZhiDou D2S, внешне напоминающие Toyota Alphard и Toyota Hiace предыдущих поколений.
Обновлено в 04:33
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Музыка
Вилли Токарев посвятил последнюю песню Рамзану Кадырову
Популярный российский шансонье Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Чечне и главе республики Рамзану Кадырову.
Обновлено в 08:13
Космос
Астрономы СПбГУ уточнили положение и траекторию движения нескольких миллионов звезд
Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета проанализировали информацию, полученную от европейского космического телескопа Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics), и уточнили данные о движении и точном местоположении нескольких миллионов звезд.
Обновлено в 06:56
Кино
Моника Левински спродюсирует сериал о импичменте Биллу Клинтону
Третий сезон сериала «Американская история преступлений» будет посвящен попытке импичмента 42-му президенту президенту США Биллу Клинтону.
Обновлено в 09:14
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Общество
Власти запретили «Кровостоку», Face и IC3PEAK спеть на митинге оппозиции
Санкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму запланирована на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле пострадали 95 человек
Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 95.
Обновлено в 02:53
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Политика
Киев связал уничтожение украинских Ил-76 в Ливии с Россией
Уничтожение украинских самолетов Ил-76 с гуманитарным грузом в аэропорту ливийского города Мисурата является очередной попыткой Москвы дискредитировать Киев и обвинить его в торговле оружием.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Туристки выпали из катера в Сочи во время фотосессии
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Конгрессу США доложили о возрождении ИГ в Ираке и Сирии
Генеральный инспектор Пентагона Гленн Файн подписал доклад для Конгресса США, в котором сообщается о возрождении террористической организации «Исламское государство» (ИГ)* в Сирии и Ираке.
Обновлено в 00:21
Политика
"Ты дошел до края, верховный!" Отец морпеха ВСУ требует от Зеленского встать на колени
Обновлено в 08:55
Происшествия
В польской деревне назначили награду за рождение мальчика
В деревне Мейсьце Оджаньске в Опольском воеводстве на юге Польши, где последние десять лет рождаются только девочки, назначили награду за рождение мальчика.
Обновлено в 09:01