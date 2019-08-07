Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильмРИА Новости 05:20

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Тарантино назвал свой любимый с детства советский фильм

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Из чего состоит кинематограф Квентина Тарантино

Коммерсантъвчера в 18:09
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Происшествия

Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом исполнителя

Обновлено вчера в 13:45
Общество

Приставы устроили рейды по квартирам участников протеста 27 июля

Сотрудники столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) провели рейды по домам горожан, задержанных на несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:54
Космос

Обнаружена черная дыра в 40 миллиардов раз тяжелее Солнца

Как сообщается, ранее другие, менее совершенные методы позволии специалистам предположить, что черная дыра может более чем в 300 раз превосходить Солнце по массе, однако новые, более достоверные измерения, пусть и выглядят заметно «скромнее», все равно являются весьма впечатляющими, считают авторы научной работы.
Обновлено вчера в 11:17
Политика

В Германии предупредили об опасности санкций США для энергетики ЕС

Санкции Соединённых Штатов, направленные против газопровода «Северный поток — 2», превратят энергетическую политику Евросоюза в «игрушку США».
Обновлено в 07:27
Политика

Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле

Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Политика

В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Происшествия

На Алтае в результате камнепада погибла туристка

Следователи по Республике Алтай выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, получившей смертельные травмы во время камнепада у озера Дяраш-Кел, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 07:41
Спорт

Федерация волейбола Кореи обвиняет тренера сборной России в расизме

Федерация волейбола Кореи подаст жалобу на тренера женской сборной России Сержио Бузато за жест в конце матча между командами.
Обновлено в 09:11
Происшествия

ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»

Обновлено в 08:44
Общество

Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова

Обновлено в 05:05
Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

Обновлено в 06:38
Общество

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Общество

Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 06:52
Футбол

Короман сообщил о возвращении в «Динамо» в качестве тренера

Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман сообщил, что вернётся в московский клуб в качестве тренера.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

Глюкоза опубликовала ролик, в котором сообщила мужу о разводе

На днях Наталья не выдержала и опубликовала ролик. В видео Наташа, разговаривая с мужем, сообщает ему о разводе.
Обновлено в 05:29
Авто

Немецкие дилеры Lada перейдут на китайские автомобили

Немецкий импортер LADA Automobile GmbH с октября выставит в своих шоу-румах китайские микроавтобусы Joylong EF5 и фургоны ZhiDou D2S, внешне напоминающие Toyota Alphard и Toyota Hiace предыдущих поколений.
Обновлено в 04:33
Политика

Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей

Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Музыка

Вилли Токарев посвятил последнюю песню Рамзану Кадырову

Популярный российский шансонье Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Чечне и главе республики Рамзану Кадырову.
Обновлено в 08:13
Космос

Астрономы СПбГУ уточнили положение и траекторию движения нескольких миллионов звезд

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета проанализировали информацию, полученную от европейского космического телескопа Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics), и уточнили данные о движении и точном местоположении нескольких миллионов звезд.
Обновлено в 06:56
Кино

Моника Левински спродюсирует сериал о импичменте Биллу Клинтону

Третий сезон сериала «Американская история преступлений» будет посвящен попытке импичмента 42-му президенту президенту США Биллу Клинтону.
Обновлено в 09:14
Общество

Москвичей предупредили о погодном коллапсе

Обновлено в 07:25
Общество

Власти запретили «Кровостоку», Face и IC3PEAK спеть на митинге оппозиции

Санкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму запланирована на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В результате взрыва в Кабуле пострадали 95 человек

Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 95.
Обновлено в 02:53
Политика

ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Политика

Киев связал уничтожение украинских Ил-76 в Ливии с Россией

Уничтожение украинских самолетов Ил-76 с гуманитарным грузом в аэропорту ливийского города Мисурата является очередной попыткой Москвы дискредитировать Киев и обвинить его в торговле оружием.
Обновлено в 09:02
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Туристки выпали из катера в Сочи во время фотосессии

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Конгрессу США доложили о возрождении ИГ в Ираке и Сирии

Генеральный инспектор Пентагона Гленн Файн подписал доклад для Конгресса США, в котором сообщается о возрождении террористической организации «Исламское государство» (ИГ)* в Сирии и Ираке.
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"Ты дошел до края, верховный!" Отец морпеха ВСУ требует от Зеленского встать на колени

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В деревне Мейсьце Оджаньске в Опольском воеводстве на юге Польши, где последние десять лет рождаются только девочки, назначили награду за рождение мальчика.
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