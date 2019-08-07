Передавайте от меня привет Тарантино. Скажите, что он тоже мне очень нравится. Он забавный, интересный, неожиданный человек. Ведет себя очень интересно. Индивидуальность очень яркая такая и в жизни, и в кино. Конечно, я с удовольствием бы снялся у него.

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

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