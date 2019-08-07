Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильмРИА Новости 05:20
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Передавайте от меня привет Тарантино. Скажите, что он тоже мне очень нравится. Он забавный, интересный, неожиданный человек. Ведет себя очень интересно. Индивидуальность очень яркая такая и в жизни, и в кино. Конечно, я с удовольствием бы снялся у него.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:46, Вашингтон
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:46, Вашингтон
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