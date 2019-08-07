Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильмРИА Новости 05:20

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Сыгравший Ихтиандра актер Коренев ответил на похвалу Тарантино

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Исполнитель роли Ихтиандра Коренев ответил Тарантино

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РБК06:55
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Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
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Всех водителей трамваев уволили в Твери

В Твери были уволены все водители трамваев. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию города.
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Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
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Власти Москвы отказали рэперам в выступлении на митинге

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Пакистан собирается понизить уровень дипломатических отношений с Индией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пакистанское правительство.
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Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»

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Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
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В Минстрое прокомментировали предложение включать отопление летом

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ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»

Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
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13 смартфонов Honor первыми получат EMUI 10

Появился список смартфонов Honor, которые первыми получат обновление до новейшей прошивки EMUI 10. Сейчас насчитывается 13 таких устройств.
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Отмечается, что больше всего в связи с профессиональной деятельностью было диагностировано случаев рака бронхов и легких (64,71%).
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Посольство США в РФ подтвердило отставку Хантсмана

Посольство США в России подтвердило подлинность прошения посла Джона Хантсмана о сложении полномочий.
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Армия и оружие

В ДНР заявили, что не причастны к гибели четырех украинских военных

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В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.
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Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
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«Проект» нашел у Наили Аскер-заде недвижимость на три миллиарда рублей

Обновлено в 06:34
Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

Обновлено в 06:38
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В США составили топ-10 фильмов о Второй мировой войне

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Пассажирка остановила сбивший людей автобус в Долгопрудном

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В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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Политика

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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
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В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии

В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
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Настя Ивлеева намекнула на скорую свадьбу с Элджеем

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