Лишь один турист из Китая незаметно для Тарантино сделал с ним селфи. Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.

с чего всё началось

Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским. Вместе они посетили Красную площадь. Гостю показали Царь-колокол и устроили экскурсию по Московскому Кремлю.

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