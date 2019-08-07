Кино

Квентин Тарантино прогулялся по КремлюМР7.ру вчера в 14:57

Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским. Вместе они посетили Красную площадь. Гостю показали Царь-колокол и устроили экскурсию по Московскому Кремлю.
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с чего всё началось

Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Лишь один турист из Китая незаметно для Тарантино сделал с ним селфи. Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
ТАССвчера в 13:20

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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:59, Вашингтон
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Кино

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В «Пулково» на рейсе из Крыма задержали эксгибициониста

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Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей

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Обновлено в 06:12
Кино

Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»

Компания Disney решила снять ремейки на фильмы "Один дома" (Home Alone) и "Ночь в музее" (Night at the Museum).
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов пришел в церковь в куртке с оскорбительной надписью

Дмитрий Тарасов пришел в церковь в куртке с оскорбительной надписью Футболист Дмитрий Тарасов вновь оскандалился.
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Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
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Происшествия

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Высокий прирост преступности зафиксирован среди сотрудников судебных органов — на 118,5%. В полтора раза выросли показатели среди следователей СКР (до 110 преступлений).
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Обновлено в 07:30
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
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Минэкономразвития России в августе с высокой долей вероятности ожидает дефляцию в пределах 0,2%, сообщает РИА "Новости".
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Происшествия

В Дзержинске локализовали пожар в бытовках и битумном хранилище

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Обновлено в 07:17
Политика

В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом

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Происшествия

Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом исполнителя

В доме известного российского шансонье Михаила Круга в Твери во вторник, 6 августа, были проведены следственные действия с подозреваемым в убийстве исполнителя.
Обновлено вчера в 13:45
Авто

«Группа ГАЗ» поставит электробусы во Владивосток

Как сообщает пресс-служба предприятия, "Группа ГАЗ" поставит два электробуса во Владивосток для работы на маршрутах города.
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Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

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В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
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Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что за месяц на новую схему проектного финансирования с привлечением счетов эскроу перешло около 7% российских застройщиков.
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Артемий Лебедев заявил об отъезде из России

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Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист, актёр, кинопродюсер и кинооператор. Один из наиболее ярких представителей постмодернизма в кинематографе. Фильмы Тарантино отличаются нелинейной структурой повествования, переосмыслением культурно-исторического процесса, использованием готовых форм и эстетизацией насилия.
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