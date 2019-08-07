Кино
Квентин Тарантино прогулялся по КремлюМР7.ру вчера в 14:57
Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским. Вместе они посетили Красную площадь. Гостю показали Царь-колокол и устроили экскурсию по Московскому Кремлю.
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с чего всё началось
Лишь один турист из Китая незаметно для Тарантино сделал с ним селфи. Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.ТАССвчера в 13:20
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Здоровье
Минздрав выявил тысячи случаев заболевания раком из-за вредной работы
Если у человека в возрасте 60– 65 лет диагностируется онкологическое заболевание, уже никто не интересуется, где он работал до этого возраста, — рассказал в интервью ТАСС главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров.
Обновлено в 05:05
Кино
Тарантино не исключил, что его следующий фильм станет последним
Обновлено в 05:50
Финансы
В Белоруссии анонсировали снижение ставки рефинансирования
«С 14 августа 2019 года ставка рефинансирования снижается с 10 до 9,5 процента годовых», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Здоровье
В Кузбассе спасли малыша с редким заболеванием
Обновлено вчера в 23:13
Кино
Новым президентом Американской академии киноискусств стал Дэвид Рубин
Рубин сменил на посту главы академии режиссера Джона Бейли, который исполнял обязанности президента в течение двух лет.
Обновлено в 06:25
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Общество
В Госдуме предложили включать отопление летом
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В «Пулково» на рейсе из Крыма задержали эксгибициониста
Обновлено в 07:38
Политика
Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей
Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Кино
Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»
Компания Disney решила снять ремейки на фильмы "Один дома" (Home Alone) и "Ночь в музее" (Night at the Museum).
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пришел в церковь в куртке с оскорбительной надписью
Дмитрий Тарасов пришел в церковь в куртке с оскорбительной надписью Футболист Дмитрий Тарасов вновь оскандалился.
Обновлено в 04:29
Здоровье
Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка
Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Росгвардейцы обошли всех силовиков по уровню преступности
Высокий прирост преступности зафиксирован среди сотрудников судебных органов — на 118,5%. В полтора раза выросли показатели среди следователей СКР (до 110 преступлений).
Обновлено в 02:07
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Экономика
Moody’s посчитало санкции США «постоянной угрозой» для России
Санкции США стали постоянной угрозой, нависающей над кредитным профилем России, указывает агентство, хотя в настоящее время Россия остается устойчивой к текущим и будущим санкциям.
Обновлено в 07:30
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Экономика
Минэкономразвития ожидает дефляцию в августе
Минэкономразвития России в августе с высокой долей вероятности ожидает дефляцию в пределах 0,2%, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Дзержинске локализовали пожар в бытовках и битумном хранилище
Пожар в битумном хранилище и двух бытовках на территории промышленной зоны в Дзержинске Московской области локализован на площади 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 07:17
Политика
В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом исполнителя
В доме известного российского шансонье Михаила Круга в Твери во вторник, 6 августа, были проведены следственные действия с подозреваемым в убийстве исполнителя.
Обновлено вчера в 13:45
Авто
«Группа ГАЗ» поставит электробусы во Владивосток
Как сообщает пресс-служба предприятия, "Группа ГАЗ" поставит два электробуса во Владивосток для работы на маршрутах города.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Технологии
Обнаружена угрожающая государственным тайнам уязвимость
Исследователь специализирующейся на кибербезопасности фирмы IOActive Майк Дэвис (Mike Davis) обнаружил уязвимость, благодаря которой хакеры могут вскрыть банкоматы и электронные замки повышенной безопасности.
Обновлено в 06:52
Экономика
Глава Минстроя отметил положительную динамику при переходе застройщиков на эскроу
Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что за месяц на новую схему проектного финансирования с привлечением счетов эскроу перешло около 7% российских застройщиков.
Обновлено в 06:14
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Обновлено вчера в 14:37