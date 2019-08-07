Уже 7 августа Квентин Тарантино вместе с продюсерами Шеннон Макинтош и Дэвидом Хейманом пообщается с прессой и в этот же день побывает на московской премьере своей картины.

с чего всё началось

Популярный голливудский режиссер приехал в Россию, чтобы презентовать свой новый фильм. Перед этим Квентин прогулялся по Московским достопримечательностям с министром культуры нашей страны Владимиром Мединским,сообщает Кино Mail.ru.

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