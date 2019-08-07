Кино

Квентин Тарантино посетил РоссиюVologda-poisk.ru 11:44

Популярный голливудский режиссер приехал в Россию, чтобы презентовать свой новый фильм. Перед этим Квентин прогулялся по Московским достопримечательностям с министром культуры нашей страны Владимиром Мединским,сообщает Кино Mail.ru.
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Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Уже 7 августа Квентин Тарантино вместе с продюсерами Шеннон Макинтош и Дэвидом Хейманом пообщается с прессой и в этот же день побывает на московской премьере своей картины.
ТАССвчера в 13:20

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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
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