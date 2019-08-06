Кино

Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях КремляТАСС 13:20

Уже 7 августа Квентин Тарантино вместе с продюсерами Шеннон Макинтош и Дэвидом Хейманом пообщается с прессой и в этот же день побывает на московской премьере своей картины.
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Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Лишь один турист из Китая незаметно для Тарантино сделал с ним селфи. Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
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