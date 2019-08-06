Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях КремляТАСС 13:20
Уже 7 августа Квентин Тарантино вместе с продюсерами Шеннон Макинтош и Дэвидом Хейманом пообщается с прессой и в этот же день побывает на московской премьере своей картины.
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с чего всё началось
Лишь один турист из Китая незаметно для Тарантино сделал с ним селфи. Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.ТАСС13:20
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:21, Вашингтон
Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
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Общество
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Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
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Здоровье
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Осужденные расположенной в поселке Мурмаши Мурманской области колонии особого режима направили в «Новую газету» открытое письмо, в котором жалуются на отсутствие медицинской помощи.
Обновлено в 19:55
Экономика
Названы самые популярные у россиян сладости
Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года.
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Кино
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Marvel планирует снять сериал про абсолютно новую героиню. Представители студии уже начали вести переговоры с телеканалом АВС.
Обновлено в 19:34
Армия и оружие
Иран презентовал три новые управляемые ракеты
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Обновлено в 12:17
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Задержан вероятный убийца Михаила Круга
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В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
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Экономика
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Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.
Обновлено в 10:56
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
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Армия и оружие
Пентагон заявил о возрождении ИГ в Сирии
Террористы «Исламского государства» (ИГ, экстремистской группировки, запрещенной в России) укрепляют позиции в Ираке и намерены возродить свои силы в Сирии.
Обновлено в 21:06
Политика
Бибилов заявил о необходимости Южной Осетии войти в состав России
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что страна должна войти в состав России.
Обновлено в 19:08
Авто
Кроссовер Genesis GV80 попался фотошпионам
Genesis в настоящее время не имеет выхода в быстро развивающийся сегмент кроссоверов, поэтому на GV80, как на первый SUV бренда, оказывается большое давление.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице.
Обновлено в 16:24
Политика
Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400
Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.
Обновлено в 20:43
Кино
Минкультуры требует взыскать с создателей сериала «София» более 12 млн рублей
В Арбитражный суд города Москвы поступили два иска от Министерства культуры, по которым ведомство требует взыскать с создателей сериала «София» неустойку в размере более 12 миллионов рублей.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Юлианна Караулова сломала палец на Мальдивах, но не отказалась от йоги
Отечественная певица Юлианна Караулова во время отдыха на Мальдивах случайно сломала палец.
Обновлено в 12:37
Энергетика
Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 году
Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель.
Обновлено в 16:00
Политика
Лондон приветствовал новые санкции США против России
Власти Британии высказали свою позицию относительно решения в Вашингтоне ввести новые санкции против России в связи с так называемым делом Скрипалей.
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Происшествия
Актер сериала «Кухня» Бадмаев отверг нападение на пассажира с ножом
Актер Джан Бадмаев, известный по сериалам «Интерны» и «Кухня», опроверг в разговоре с РБК нападение с ножом на мужчину в переходе между станциями метро «Театральная» и «Охотный Ряд» в центре Москвы.
Обновлено в 15:25
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры.
Обновлено в 16:11
Происшествия
СМИ назвали сумму ущерба от подрыва боеприпасов в Ачинске
Источник в межведомственном центре по ликвидации заявил, что расчистка складов после взрыва на складе боеприпасов в Ачинске произойдет в течение трех ней.
Обновлено в 21:10
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьер-министра Украины
Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал двух, по его мнению, главных кандидатов на пост главы Кабмина «незалежной».
Обновлено в 10:10
Экономика
Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели
За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.
Обновлено в 12:31
Политика
Дональд Трамп попал под расстрел
Города Эль-Пасо и Дейтон, которые только-только начали приходить в себя после недавних массовых расстрелов, в среду должен посетить президент Дональд Трамп.
Обновлено в 14:46
Общество
Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено в 11:36