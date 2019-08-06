Кино

Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях КремляТАСС 13:20

Уже 7 августа Квентин Тарантино вместе с продюсерами Шеннон Макинтош и Дэвидом Хейманом пообщается с прессой и в этот же день побывает на московской премьере своей картины.
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Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Лишь один турист из Китая незаметно для Тарантино сделал с ним селфи. Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
ТАСС13:20

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Жена Никиты Белых подала на развод

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Общество

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Обновлено в 10:56
Политика

В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию

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Армия и оружие

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Террористы «Исламского государства» (ИГ, экстремистской группировки, запрещенной в России) укрепляют позиции в Ираке и намерены возродить свои силы в Сирии.
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Политика

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Политика

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Армия и оружие

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По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры.
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Происшествия

СМИ назвали сумму ущерба от подрыва боеприпасов в Ачинске

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Происшествия

Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири

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