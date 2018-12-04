Недвижимость
Квартиры в домах под реновацию подорожали на 20% за два года
Квартиры в домах под реновацию подорожали на 20% за два годаРБК03:16
Если зимой 2017 года ежемесячно в продажу выводилось около 1,8 тыс. квартир, то осенью 2018-го — 0,4 тыс. В Москве назвали победителей архитектурного конкурса по реновации Если говорить о влиянии программы на рынок аренды, то оно невелико.
РБК03:16
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с чего всё началось
Стоимость жилья в домах, попавших в городскую программу реновации, с января 2017 по октябрь 2018 года в среднем по Москве выросла на 20%, до 177,7 тыс. руб. за кв. м. Такие выводы в своем исследовании делают аналитики ЦИАН.Коммерсантъвчера в 18:05
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Недвижимость
В Лондоне вырос спрос на элитную недвижимость со стороны россиян
Отмечается, что нынешний уровень интереса в элитной недвижимости Лондона со стороны россиян резко контрастирует с показателями третьего квартала 2016 года, когда всего 6 процентов сделок свыше 10 миллионов фунтов приходились на уроженцев Российской Федерации.
Обновлено вчера в 09:34
Недвижимость
Названы страны с самым стремительным ростом цен на жильё
Самыми сильными показали себя рынки недвижимости Европы, где рост цен на дома и квартиры был отмечен в 14-и из 24-х стран.
Обновлено вчера в 21:00
Недвижимость
ЖК «Аэросити» получил аккредитацию банка «ДельтаКредит»
Кредит на сумму от 300 тыс. рублей выдается на срок от 5 до 25 лет. Подробнее о ЖК «Аэросити» читайте ЗДЕСЬ.
Обновлено в 03:17
Недвижимость
Ярмарку недвижимости проводит Сбербанк для жителей Иркутска
Иркутск, 4.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В субботу, 8 декабря, в Иркутске Сбербанк проводит ярмарку недвижимости для тех, кто планирует приобрести новое жилье.
Обновлено в 03:53
Недвижимость
Гонконгская компания строит микрорайон во Владивостоке
Дочерняя компания гонконгской корпорации «АО ТОН», являющаяся резидентом свободного порта Владивосток, приступила к реализации проекта по строительству жилого комплекса.
Обновлено вчера в 04:25
Недвижимость
В Брюсселе пустует 30 000 единиц жилья
В настоящее время 41 000 человек с низким доходом ожидают получения жилья в бельгийской столице, в то время как до 30% горожан платят за свою собственность свыше двух пятых зарплаты, сообщает The Brussels Times.
Обновлено вчера в 02:29
Недвижимость
В Подмосковье крупные бизнес-объекты принесут бюджету 6 млрд рублей
В Подмосковье крупные бизнес-объекты после уплаты налогов принесут краевому бюджету 6 млрд рублей.
Обновлено 01 декабря в 06:43
Недвижимость
Москвичи стали меньше покупать жильё в новостройках в ипотеку
Повысился спрос на вторичное жилье: стало проще продать свою старую квартиру и на вырученные деньги приобрести объект в новостройке.
Обновлено в 03:18
Недвижимость
В Кировской области выросло количество вводимого жилья
Средняя цена за квадратный метр тоже выросла - примерно на 9%. В Кировской области увеличился показатель по вводу нового жилья.
Обновлено в 02:09
Недвижимость
Продажи домов и квартир в Израиле продолжают падать
Главный экономист минфина Израиля сообщил, что в третьем квартале 2018 года было продано 21 700 домов и квартир, включая сделки в рамках плана фиксированной цены покупателя.
Обновлено в 03:29
Недвижимость
Петербург подорожал. Стоимость квартир в городе поднялась на 5,9%
В 2013-м определили стоимость земли, в 2014 году - объектов капитального строительства площадью свыше 3 тыс. кв. м, в 2015-м - меньшей по площади недвижимости различного назначения, в том числе жилья.
Обновлено в 03:42
Недвижимость
Спрос на недвижимость Кипра у российских инвесторов заметно вырос
Число российских заявок на покупку местной недвижимости ради участия в паспортной программе Кипра за год выросло на 40 процентов.
Обновлено вчера в 17:00
Недвижимость
8 декабря Сбербанк приглашает жителей Чувашии в ипотечный тур
В субботу, 8 декабря, Сбербанк совместно с ведущими застройщиками приглашает жителей Чувашии в ипотечный тур по новостройкам центра и новоюжного района Чебоксар.
Обновлено вчера в 04:41
Недвижимость
Риелторы спрогнозировали рост ипотечных ставок на 0,5%
В России к концу года из-за прогнозируемого роста ключевой ставки рост ипотечных ставок достигнет 0,25-0,5%. Ситуацию на рынке недвижимости и в банковской сфере прокомментировали риелторы.
Обновлено 02 декабря в 07:04
Недвижимость
Минстрой: доля дефолтных проектов на рынке новостроек в РФ составляет 7-10%
Уровень дефолтности среди строящихся жилых объектов в настоящее время составляет 7-10%, сообщил на заседании Госдумы замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.
Обновлено в 04:26