Стоимость жилья в домах, попавших в городскую программу реновации, с января 2017 по октябрь 2018 года в среднем по Москве выросла на 20%, до 177,7 тыс. руб. за кв. м. Такие выводы в своем исследовании делают аналитики ЦИАН.

с чего всё началось

Если зимой 2017 года ежемесячно в продажу выводилось около 1,8 тыс. квартир, то осенью 2018-го — 0,4 тыс. В Москве назвали победителей архитектурного конкурса по реновации Если говорить о влиянии программы на рынок аренды, то оно невелико.

Квартиры в домах под реновацию подорожали на 20% за два года

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