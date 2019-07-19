Недвижимость
Квартиры наполнились арендаторамиКоммерсантъ вчера в 12:44
Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц. Это на 2% дороже, чем в прошлом месяце, и на 6,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
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Происшествия
Члены экипажа захваченного Ираном танкера здоровы, сообщили в Британии
Члены экипажа захваченного Ираном танкера здоровы, судовладельцы готовят запрос на посещение моряков на борту, заявил представитель британской компании-совладельца судна Northern Marine Management.
Обновлено вчера в 11:18
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Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA
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Обновлено в 01:48
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Зампреда правительства Сахалина уволили из-за драки в кафе
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Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом
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Политика
Досрочные выборы в Раду начались на Украине
На Украине 21 июля проходят досрочные парламентские выборы. Голосование началось в 8-00 и продлится до 20-00 (время совпадает с московским).
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Экономика
Амстердаму надоели чужие данные
В последние годы технологические компании открыли в регионе десятки центров обработки данных (ЦОД).
Обновлено в 03:10
Футбол
Зинедин Зидан: «Если Бэйл останется в „Реале“, это не проблема»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о перспективах нападающего Гарета Бэйла в мадридской команде.
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Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Политика
После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски
Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
На Кубани три человека погибли в ДТП с КамАЗом
Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Темрюкском районе Краснодарского края.
Обновлено в 03:04
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.
Обновлено вчера в 12:49
Общество
British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир
Авиакомпании British Airways и Lufthansa объявили о приостановке полетов в Каир из соображений безопасности.
Обновлено в 03:37
Единоборства
Российский боец UFC Олейник проиграл за 12 секунд и попал в больницу
Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник уступил американцу Уолтеру Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 21 июля в Сан-Антонио.
Обновлено в 03:14
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено вчера в 05:11
Происшествия
При пожаре в брянском доме престарелых погиб человек
71-летний мужчина стал жертвой пожара в брянском интернате для престарелых.
Обновлено в 04:01
Единоборства
Дерек Чисора нокаутировал Артура Шпильку
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Панама снимает флаг с пропавшего возле берегов Ирана танкера
Морские власти Панамы начали процедуру по снятию флага с танкера Riah, пропавшего в Ормузском проливе воззле берегов Ирана, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление властей.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня отказалась от ботокса
Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня заявила, что давно отказалась от уколов ботокса.
Обновлено вчера в 18:36
Кино
Студия Marvel рассказала о своих планах
Представители студии утверждают, что фильм будет первым страшным фильмом киновселенной. Его выход назначен на май 2021 год.
Обновлено в 01:04
Общество
Зарплату более миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян
Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян.
Обновлено 19 июля в 06:16
Футбол
«Урал» сыграет с «Ахматом» в матче чемпионата России
Грозненцы набрали 42 очка, одержав одиннадцать побед. Прямую трансляцию матча «Урал» — «Ахмат» можно будет посмотреть здесь.
Обновлено вчера в 21:10
Футбол
«ПСЖ» подпишет Гуйе на следующей неделе
Как сообщает L’Equipe, спортивный директор парижан Леонардо хочет завершить сделку уже на следующей неделе.
Обновлено в 01:24
Наука
Названа главная причина ранней смерти женщин с диабетом
По словам специалистов, диабет оказался связан не только с высоким риском сердечной недостаточности у женщин, но и с преждевременной смертью.
Обновлено в 02:39