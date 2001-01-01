Недвижимость

Квартиры наполнились арендаторамиКоммерсантъ вчера в 12:44

Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц. Это на 2% дороже, чем в прошлом месяце, и на 6,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
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Казань стала второй по росту цен на аренду жилья

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Квартиры наполнились арендаторами

Коммерсантъвчера в 12:44
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Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
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Два человека сорвались и, по предварительным данным, погибли во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров в воскресенье.
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Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
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«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо»

В матче второго тура чемпионата России московское «Динамо» дома с минимальным счётом проиграло казанскому «Рубину».
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Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
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Описание спектаклей или концертов осуществляется через специальный наушник: тифлокомментатор рассказывает незрячим зрителям о том, что происходит на сцене.
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«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Банк ADBC, созданный в 1994 году, является государственным и работает под контролем Госсовета КНР.
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Названы кандидаты на пост премьера Украины

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По словам фотографа Германа Маркова, фотография ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-13» сделана менее чем через час после запуска.
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Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
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