Недвижимость
Квартиры наполнились арендаторамиКоммерсантъ вчера в 12:44
Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц. Это на 2% дороже, чем в прошлом месяце, и на 6,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
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Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
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Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал «1+1»
Сооснователь украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что готов купить у олигарха Игоря Коломойского телеканал "1+1".
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Технологии
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Антонина Есакова, научный сотрудник отделения молекулярных и генетических факторов зависимости Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города Москвы, рассказала «Известиям» о том, какие угрозы таят в себе социальные сети и смартфоны, как транснациональные корпорации губят здоровье покупателей своей продукции и существуют ли в природе «легкие» наркотики.
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Происшествия
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Общество
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Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
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Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
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В матче второго тура чемпионата России московское «Динамо» дома с минимальным счётом проиграло казанскому «Рубину».
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Информация о смерти президента Туркмении оказалась ложной
Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 13:30
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Хабаровский краевой музыкальный театр станет ближе к незрячим
Описание спектаклей или концертов осуществляется через специальный наушник: тифлокомментатор рассказывает незрячим зрителям о том, что происходит на сцене.
Обновлено в 03:08
Футбол
«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Общество
Зампред правительства Сахалина уволен за драку в кафе
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Финансы
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Политика
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Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
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Общество
Циклон Данас пришел на юг Приморья
Циклон Данас, бушевавший над КНДР, начал оказывать влияние на территорию Приморского края, сообщили ТАСС в воскресенье в краевом управлении МЧС РФ.
Обновлено в 06:52
Наука
Создан первый в мире жидкий постоянный магнит
Как заявляют ученые, "создан совершенно новый материал, одновременно жидкий и магнитный, который открывает двери для совершенно новой области исследований в биологии, физике и химии".
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Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
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Новосибирцы запечатлели запуск ракеты с Байконура
По словам фотографа Германа Маркова, фотография ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-13» сделана менее чем через час после запуска.
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«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
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Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
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Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
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Космос
В космосе обнаружили явление, которого не должно было существовать
Астрономы обнаружили тонкий диск материи, который вращается вокруг черной дыры. Согласно расчетам этого явления там быть не должно.
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Общество
Скабеева провела «Вести недели» вместо Киселева
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Политика
Украина собирается прекратить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Украинские власти намерены прекратить или усложнить процедуру выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Двое украинских военных погибли под Счастьем
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