Недвижимость

Квартиры наполнились арендаторамиКоммерсантъ вчера в 12:44

Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц. Это на 2% дороже, чем в прошлом месяце, и на 6,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
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Казань стала второй по росту цен на аренду жилья

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В Краснодаре аренда жилья одна из самых дорогих в стране

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В РПЛ разъяснили инцидент с фанатами «Спартака» в Ростове

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Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с 75-летием дипломатических отношений между двумя странами.
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Зеленский проголосовал на выборах в Раду

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Российский боец UFC Олейник проиграл за 12 секунд и попал в больницу

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник уступил американцу Уолтеру Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 21 июля в Сан-Антонио.
Обновлено в 03:14
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Совет управляющих Schlumberger сменил главу корпорации

Совет управляющих одной из крупнейших в мире нефтесервисных корпораций Schlumberger принял в пятницу решение назначить своим новым президентом - генеральным директором Оливье ле Пёша (Olivier Le Peuch), говорится в заявлении корпорации.
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Во второй день фестиваля «Нашествие» выступят группы ДДТ и Lumen

Группы ДДТ и Lumen выступят сегодня, 20 июля, во второй день всероссийского рок-фестиваля «Нашествие», который проходит в городе Большое Завидово Тверской области.
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Единоборства

Состояние Максима Дадашева улучшилось

Состояние здоровья российского боксера Максима Дадашева улучшилось.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки

Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Украинские военные подорвались на мине после начала перемирия

Обновлено в 05:36
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Михалкова из «Уральских пельменей» разделась ради «острых заголовков»

Артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объяснила поклонникам, зачем выкладывает откровенные фотографии в соцсети.
Обновлено вчера в 13:15
Кино

«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов

Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Политика

В России показали фильм Оливера Стоуна «В борьбе за Украину»

Кремль обнародовал интервью российского президента, которое тот дал еще месяц назад американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну и фрагменты которого вошли в фильм Стоуна «В борьбе за Украину».
Обновлено вчера в 08:54
Политика

Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Единоборства

Боксер Турман заявил, что поражение от Пакьяо послужит ему уроком

Обновлено в 01:33
Политика

Панама распорядилась снять флаг с пропавшего танкера Riah

Процедура снятия флага с нефтяного танкера Riah, пропавшего 14 июля в Ормузском проливе, начата властями Панамы.
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Армия и оружие

Самолет-разведчик США вторгся в воздушное пространство Венесуэлы

Отправленная на перехват венесуэльская авиация установила, что в воздушное пространство Венесуэлы вторгся «летательный аппарат, предназначенный для ведения электронной разведки, принадлежащий ВВС США».
Обновлено вчера в 22:10
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

В документе Минпромторг предлагает "рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания".
Обновлено вчера в 03:21
Энергетика

Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»

Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 06:58
Футбол

«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах о трансфере Н. Пепе

Обновлено в 04:20
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что на предстоящей неделе погода в столичном регионе и центральной части России начнёт улучшаться.
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Путешествия

В России увлеклись новым видом туризма

В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
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На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе

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Журналисты советуют отказаться от покупки, если у автомобиля неровный шов или он вообще отсутствует.
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Экипаж корабля «Союз МС-13» перешел на МКС

Экипаж корабля "Союз МС-13" - россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган - открыли люки и перешли на борт Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 20:49
Общество

Роскомнадзор заблокировал 30 тысяч онлайн-казино

Роскомнадзор с начала 2019 года закрыл более 30 тыс. сайтов и сообществ, причастных к нелегальным онлайн-казино.
Обновлено в 02:35
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
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Политика

Кастрюлю вместо сейфа использовали на выборах в Верховную раду Украины

В Кировоградской области Украины на одном из избирательных участков, где сегодня проходит голосование на выборах в Верховную раду, не оказалось сейфа для бюллетеней.
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Зидан выразил надежду, что Бэйл скоро покинет «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник команды Гарет Бэйл в скором времени покинет клуб.
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Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook

Суды в прошлом уже не раз отклоняли похожие иски к Facebook о свободе слова, уточнила судья.
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Nokia готовит к анонсу две новых модели Nokia 6.2 и Nokia 7.2

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