Недвижимость
Квартиры наполнились арендаторамиКоммерсантъ вчера в 12:44
Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц. Это на 2% дороже, чем в прошлом месяце, и на 6,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
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Футбол
В РПЛ разъяснили инцидент с фанатами «Спартака» в Ростове
Обновлено в 05:43
Политика
Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с 75-летием дипломатических отношений между двумя странами.
Обновлено в 04:40
Политика
Зеленский проголосовал на выборах в Раду
Обновлено в 05:51
Единоборства
Российский боец UFC Олейник проиграл за 12 секунд и попал в больницу
Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник уступил американцу Уолтеру Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 21 июля в Сан-Антонио.
Обновлено в 03:14
Экономика
Совет управляющих Schlumberger сменил главу корпорации
Совет управляющих одной из крупнейших в мире нефтесервисных корпораций Schlumberger принял в пятницу решение назначить своим новым президентом - генеральным директором Оливье ле Пёша (Olivier Le Peuch), говорится в заявлении корпорации.
Обновлено 19 июля в 09:08
Музыка
Во второй день фестиваля «Нашествие» выступят группы ДДТ и Lumen
Группы ДДТ и Lumen выступят сегодня, 20 июля, во второй день всероссийского рок-фестиваля «Нашествие», который проходит в городе Большое Завидово Тверской области.
Обновлено вчера в 03:51
Единоборства
Состояние Максима Дадашева улучшилось
Состояние здоровья российского боксера Максима Дадашева улучшилось.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» разделась ради «острых заголовков»
Артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объяснила поклонникам, зачем выкладывает откровенные фотографии в соцсети.
Обновлено вчера в 13:15
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Политика
В России показали фильм Оливера Стоуна «В борьбе за Украину»
Кремль обнародовал интервью российского президента, которое тот дал еще месяц назад американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну и фрагменты которого вошли в фильм Стоуна «В борьбе за Украину».
Обновлено вчера в 08:54
Политика
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Панама распорядилась снять флаг с пропавшего танкера Riah
Процедура снятия флага с нефтяного танкера Riah, пропавшего 14 июля в Ормузском проливе, начата властями Панамы.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Самолет-разведчик США вторгся в воздушное пространство Венесуэлы
Отправленная на перехват венесуэльская авиация установила, что в воздушное пространство Венесуэлы вторгся «летательный аппарат, предназначенный для ведения электронной разведки, принадлежащий ВВС США».
Обновлено вчера в 22:10
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
В документе Минпромторг предлагает "рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания".
Обновлено вчера в 03:21
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 06:58
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что на предстоящей неделе погода в столичном регионе и центральной части России начнёт улучшаться.
Обновлено вчера в 20:12
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Авто
Эксперты рассказали, как не купить битый автомобиль
Журналисты советуют отказаться от покупки, если у автомобиля неровный шов или он вообще отсутствует.
Обновлено в 05:50
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-13» перешел на МКС
Экипаж корабля "Союз МС-13" - россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган - открыли люки и перешли на борт Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 20:49
Общество
Роскомнадзор заблокировал 30 тысяч онлайн-казино
Роскомнадзор с начала 2019 года закрыл более 30 тыс. сайтов и сообществ, причастных к нелегальным онлайн-казино.
Обновлено в 02:35
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Кастрюлю вместо сейфа использовали на выборах в Верховную раду Украины
В Кировоградской области Украины на одном из избирательных участков, где сегодня проходит голосование на выборах в Верховную раду, не оказалось сейфа для бюллетеней.
Обновлено в 04:38
Футбол
Зидан выразил надежду, что Бэйл скоро покинет «Реал»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник команды Гарет Бэйл в скором времени покинет клуб.
Обновлено в 04:58
Политика
Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook
Суды в прошлом уже не раз отклоняли похожие иски к Facebook о свободе слова, уточнила судья.
Обновлено вчера в 22:10
Гаджеты
Nokia готовит к анонсу две новых модели Nokia 6.2 и Nokia 7.2
Легендарная компания Nokia готовит к дебюту две новых модели своих телефонов, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:15