Экономика
Квартиры и дома бывшего владельца Черкизовского рынка пустят с молоткаREGNUM 04:27
Столичную недвижимость бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова выставят на торги. Об этом пишет 23 апреля «Коммерсантъ». Речь идет о двух многокомнатных квартирах в доме на Кутузовском проспекте, где прежде жили советские партийные деятели и генералы.
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По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
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Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
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ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
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Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
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Росстат пересчитал доходы россиян с 2013 года
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Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
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Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Моторная гамма Renault Triber представлена литровым и 1,2-литровым бензиновыми моторами с отдачей в 68 и 78 л.с. соответственно.
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Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду
На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Политика
Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски
Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.
Обновлено в 08:20
Технологии
HR-стартап VCV.AI российского происхождения привлёк $1,7 млн
Сервис видеоинтервью для рекрутинга VCV.AI привлёк $1,7 млн от японского фонда Will Group, Talent Equity Ventures, 500 Startups и бизнес-ангелов, сообщили в компании.
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Глава украинской социалистической партии Илья Кива призвал национализировать киевскую кондитерскую фабрику, которая принадлежит Петру Порошенко.
Обновлено в 11:24
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Музыка
Сергей Лазарев рассказал о номере для Евровидения
Обновлено в 10:08
Футбол
Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов
Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
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Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
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Экономика
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер».
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Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
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ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми
Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
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Энергетика
Белоруссия планирует начать импорт альтернативной российской нефти
По заявлению Сергея Гриба, являющегося заместителем гендиректора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании, до конца текущего года государство намерено начать импорт нефти альтернативной российской Он отметил, что маршрут перевозки продукта будет зависеть от тех условий, которые предложат соседние государства.
Обновлено в 10:36
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В Госдуме предлагают обменять украинских моряков на Порошенко
Россия может обменять украинских моряков, задержанных за нарушение границы, на уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко.
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52-летняя Хэлли Берри выложила фото в ванне без макияжа
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