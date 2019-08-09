Недвижимость
Квартиры-студии в Ленобласти подорожали на 10%Петербургский дневник 02:51
Самый доступный сегмент жилья в новостройках в Ленинградской области – квартиры-студии за год подорожали на 10%. Теперь стоимость квадратного метра такой жилплощади составляет почти 90 тысяч рублей. К такому выводу пришли специалисты компании «Авито», проанализировав рынок цен на квартиры.
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