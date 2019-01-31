Квартиру за миллиард рублей нашли у главы «Газпрома»Sibnet.ru 01:50

Глава «Газпрома» Алексей Миллер является владельцем элитной квартиры на Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге, общая площадь которой составляет 1396 квадратных метра.

Квартиру за миллиард рублей нашли у главы «Газпрома»

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