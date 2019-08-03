Происшествия
Квартиру художника Сафронова с картинами затопили соседиВечерняя Москва вчера в 07:41
Квартиру Никаса Сафронова, в которой хранятся картины, затопили соседи. Это произошло в ночь на 3 августа. По обнародованной информации, вода испортила картины художника, просочившись через потолок.
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Происшествия
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в Армейских играх
Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют Армейских играх (АрМИ).
Обновлено в 03:57
Экономика
Банк «Восточный» запустил новую рекламную кампанию
Банк «Восточный» запустил новую рекламную кампанию в рамках креативной концепции «Одобряем ваши желания».
Обновлено в 08:09
Происшествия
«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека
На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:55
Происшествия
В деле о массовых беспорядках в Москве появился седьмой фигурант
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Иркутские власти назвали количество пострадавших от паводка
Правительство Иркутской области завершило подсчёт количества пострадавших в результате наводнения.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе
Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Футбол
Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцами
Обновлено в 08:14
Интернет
Instagram и WhatsApp сменят название
В название приложений Instagram и WhatsApp будет добавлено уточнение «от Facebook».
Обновлено вчера в 13:23
Армия и оружие
Морская авиация ВСУ провела учения над Черным морем
Морская авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) провела летно-тактические учения над Черным морем.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Иран назвал причину задержания второго за месяц танкера
Как отмечается, таким образом страна хочет защитить суда в Персидском заливе после инцидента с задержанием британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Наташа Королева исполнила танец на пляже в чалме и купальнике
На пляже Королева исполнила забавный танец, а её муж успел снять это на видео.
Обновлено в 01:38
Игры
Roblox достигла 100 миллионов активных игроков в месяц
Разработчики из Roblox Corporation на своём официальном сайте сообщили, что Roblox достигла 100 млн активных игроков в месяц, из которых 40% женщины.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков
Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Появились фото со свадебной церемонии Хайди Клум и Тома Каулитца
6-летняя немецкая модель Хайди Клум и 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц устроили из своего бракосочетания «тайну за семью печатями», постарались максимально утаить от окружающих.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Россияне до смерти залечили друга от наркозависимости
Мужчин задержали, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 127 УК («Незаконное лишение человека свободы, совершенное организованной группой, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
Обновлено в 07:20
Общество
Депутат Госдумы назвал число россиян, которым грозит потеря работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, передает "Ура.ру".
Обновлено в 06:25
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 2S рекордно подешевел
Компания Xiaomi готовит несколько новых смартфонов, в числе которых значится и Mi Mix 4. Поэтому логично, что старые модели дешевеют.
Обновлено в 02:02
Общество
Синоптики сообщили, когда летняя погода вернется в Москву
"Со среды в Москву придет атлантическое тепло, температура вернется в рамки климатической нормы, но без дождей не обойдется", - рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Обновлено в 04:54
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Здоровье
Скончался заслуженный врач РФ Сухарев Владимир Михайлович
Владимир Михайлович Сухарев - заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, более 30 лет возглавлял онкологическую службу, являясь главным онкологом министерства здравоохранения Самарской области.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Трамп по телефону предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Обновлено 01 августа в 06:34
Политика
США вводят новые санкции против России
На прошлой неделе Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести новые ограничения против России. Санкции связанны с делом Скрипалей.
Обновлено в 01:15
Происшествия
ТАСС: СКР возбудил уголовное дело из-за нападения на сотрудника ОМОНа на акции 3 августа
В отношении одного из задержанных на акции 3 августа в Москве возбуждено уголовное дело из-за применения насилия в отношении сотрудника ОМОНа.
Обновлено в 08:00
Музыка
Умер клавишник Kinks Йен Гиббонс
Бывший клавишник британской группы Kinks Йен Гиббонс скончался 1 августа 2019 года в возрасте 67 лет от рака мочевого пузыря.
Обновлено вчера в 08:33
Спорт
Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года
Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон – 2019» побила рекорд 2017 года.
Обновлено в 06:43
Экономика
Путин подписал закон, стимулирующий добычу редких металлов
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который направлен на стимулирование добычи редких металлов.
Обновлено вчера в 12:58
Футбол
Мойзе Кин официально перешел из «Ювентуса» в «Эвертон»
Обновлено в 06:57
Футбол
«Барселона» объявила о трансфере Фирпо за 18+12 млн евро
Обновлено в 07:25