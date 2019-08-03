Происшествия

Квартиру художника Сафронова с картинами затопили соседиВечерняя Москва вчера в 07:41

Квартиру Никаса Сафронова, в которой хранятся картины, затопили соседи. Это произошло в ночь на 3 августа. По обнародованной информации, вода испортила картины художника, просочившись через потолок.
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Никас Сафронов
Художник
Советский и российский художник. Действительный член Российской Академии художеств, Заслуженный художник РФ, Народный художник Республики Дагестан.
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