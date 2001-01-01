Недвижимость

Квартирам не хватает покупателейКоммерсантъ 10:00

В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
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Стагнацию вторичного рынка жилья зафиксировали в России

News.ru15:27

Предоставлена динамика цен на недвижимость на вторичном рынке в крупнейших городах России

Бизнес-новости в Кирове13:44

Риэлторы: Ценник на «вторичку» растет

Версия.Инфо09:04

Динамика цен на вторичную недвижимость в Москве и крупнейших городах России

Коммерсантъ10:00

Спрос падает, но цены на «вторичку» все равно растут

Pravda.Ruвчера в 03:11
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Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
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Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
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КС Молдавии забрал у Додона полномочия президента

Президент Молдавии Игорь Додон был временно отстранен от должности решением КС, принятым по запросу группы депутатов от Демократической партии.
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После отравления Алибасова «Крот» проверит Роспотребнадзор

Ранее PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин проинформировал о том, что упаковка средства для прочистки труб "Крот" от ООО "АМС Медиа" не соответствует нормам и требованиям российского законодательства.
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Киселев раскрыл результаты теста Голунова на наркотики

Телеведущий Дмитрий Киселев раскрыл результаты теста на наркотики задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Происшествия

В Кемерове легковой автомобиль врезался в бетонную стену

Как сообщают очевидцы, автомобиль влетел в бетонную стену.
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Автоспорт

Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 18:47
Политика

Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в Киеве

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El Mundo (Испания): Владимир Путин против военной службы в России (El Mundo)

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Шоу-бизнес

Собчак появилась на «Кинотавре» без Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак вышла на красную дорожку фестиваля "Кинотавр" без режиссера Константина Богомолова.
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Происшествия

Россельхознадзор встает на защиту ВТО

Необходимость реализации норм соглашения о присоединении РФ к ВТО в части ветеринарного контроля экспортируемой продукции требует правки законов «О ветеринарии» и о госрегулировании внешнеэкономической деятельности — в них вносятся поправки, расширяющие полномочия службы по контролю безопасности экспортируемых товаров.
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Авто

Иномарки советских знаменитостей, о которых простые граждане могли только мечтать

Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Опубликованы кадры удара из ПТРК по внедорожнику морской пехоты ВСУ

Обновлено в 05:29
Игры

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Microsoft в рамках презентации на E3 2019 наконец-таки анонсировала новую игру от From Software под названием Elden Ring.
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Футбол

Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщики

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам.
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МИД Украины призвал не допустить «российской федерализации» в Молдавии

Украина призвала молдавские власти предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны.
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Общество

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
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Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал цель широкого освещения в СМИ дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Общество

В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии

Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
Обновлено в 20:15
Общество

Ветераны боев на Даманском требуют от властей выплат как ветераны ВОВ

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Происшествия

В Китае девять человек погибли при обвале на шахте

Девять человек погибли, 10 пострадали в результате обвала на шахте в китайской северо-восточной провинции Цзилинь, говорится в заявлении администрации зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.
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Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени»

Пользователи Сети прокомментировали отмену выступления группы "Машина времени" на концерте ко Дню России.
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Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
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