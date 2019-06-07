Недвижимость

Квартирам не хватает покупателейКоммерсантъ 10:00

В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
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Стагнацию вторичного рынка жилья зафиксировали в России

News.ru15:27

Квартирам не хватает покупателей

Коммерсантъ10:00

Спрос падает, но цены на «вторичку» все равно растут

Pravda.Ruвчера в 03:11

Риэлторы: Ценник на «вторичку» растет

Версия.Инфо09:04
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:10, Ашберн
Политика

На выборах президента Казахстана побеждает Токаев – экзитпол

Обновлено в 15:49
Общество

Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:58
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс заявил, что для него отмена выступления группы «Машина времени», запланированного в рамках концерта в День России, является странной, передает в воскресенье, 8 июня, радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 13:11
Происшествия

Киселев сообщил результаты анализов Голунова на наркотики

Телеведущий Дмитрий Киселев сообщил результаты анализов журналиста "Медузы" Ивана Голунова на наркотики.
Обновлено в 15:53
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Теннис

Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

Обновлено в 12:29
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Обновлено в 12:15
Общество

В России ужесточили наказание за воровство электричества

Обновлено в 02:30
Футбол

Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»

Обновлено в 10:32
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено в 13:24
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ДНР

Обновлено в 13:14
Политика

Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду

Партия украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" показала двадцать претендентов, которые могут стать депутатами.
Обновлено в 07:33
Здоровье

Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки

Обновлено вчера в 18:37
Происшествия

Медики опровергли гибель девочки в бассейне подмосковного лагеря

Сотрудники медучреждения в Подмосковье сообщили, что 11-летняя девочка, которая ранее считалась утонувшей во время соревнований в бассейне детского лагеря, жива и находится в больнице.
Обновлено в 06:13
Общество

Дело Ивана Голунова. Журналиста «Медузы» подозревают в распространении наркотиков. Его коллеги говорят, что дело сфабриковано из-за его профессиональной деятельности

В ГУВД Москвы отрицают данные об избиении журналиста. 7 июня около 4:00 о задержании стало известно коллегам Голунова.
Обновлено вчера в 13:40
Шоу-бизнес

Внебрачную дочь Александра Головина с матерью срочно госпитализировали

Обновлено в 12:58
Экономика

Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения

Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труд Алексей Вовченко.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

Премьер Молдавии отказалась подчиняться решениям Конституционного суда

Молдавские парламент и правительство были избраны законным путем и не станут подчиняться решениям Конституционного суда, заявила премьер-министр Майя Санду.
Обновлено в 13:53
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят — десятый

Обновлено в 16:01
Футбол

Мбаппе может перейти в «Реал» за 230 млн евро

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе изъявил желание покинуть французский клуб этим летом. Форвард намерен продолжить карьеру в «Реале».
Обновлено в 14:11
Происшествия

Пожар в жилом доме в Лондоне тушат 100 пожарных

Пожар произошел в семиэтажном доме на улице Де Пасс Гарденс в районе Баркинг на востоке Лондона.
Обновлено в 13:14
Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие

Иран представил новую систему ПВО собственного производства

Обновлено в 08:15
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Политика

Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Политика

Спикер парламента Молдавии намерена обратиться в ЕСПЧ после решения КС

Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный в эфире телеканала RTR Moldova заявила, что в понедельник, 10 июня, намерена подписать обращение в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию с просьбой оценить решение Конституционного суда (КС) страны относительно роспуска законодательного органа республики.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване Голунове

В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном.
Обновлено в 08:00
Наука

75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно

Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.
Обновлено 06 июня в 17:06
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