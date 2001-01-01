Недвижимость
Квартирам не хватает покупателейКоммерсантъ вчера в 10:00
В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
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Предоставлена динамика цен на недвижимость на вторичном рынке в крупнейших городах России
Бизнес-новости в Кировевчера в 13:44
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:51, Ашберн
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