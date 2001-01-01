Недвижимость
Квартирам не хватает покупателейКоммерсантъ 10:00
Похожие цифры приводят в «Авито недвижимости»: аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена вторичного жилья в России выросла на 0,4%, до 64,9 тыс. руб. за кв. м. В их данных представлен только один город, где месячная динамика цен достигла 1%,— Санкт-Петербург.
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Предоставлена динамика цен на недвижимость на вторичном рынке в крупнейших городах России
Бизнес-новости в Кирове13:44
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:32, Ашберн
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