Недвижимость

Квартирам не хватает покупателейКоммерсантъ 10:00

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Похожие цифры приводят в «Авито недвижимости»: аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена вторичного жилья в России выросла на 0,4%, до 64,9 тыс. руб. за кв. м. В их данных представлен только один город, где месячная динамика цен достигла 1%,— Санкт-Петербург.
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Предоставлена динамика цен на недвижимость на вторичном рынке в крупнейших городах России

Бизнес-новости в Кирове13:44

Динамика цен на вторичную недвижимость в Москве и крупнейших городах России

Коммерсантъ10:00
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