Экономика
Квартальный убыток Air France-KLM вырос на 19%Финмаркет вчера в 05:48
Операционный убыток вырос со 185 млн до 303 млн евро, тогда как аналитики, опрошенные самой Air France-KLM, в среднем ожидали его на уровне 251 млн евро. Квартальная выручка повысилась на 3,1%, до 5,99 млрд евро, благодаря увеличению пассажирооборота и в целом соответствовала прогнозам рынка.
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Авто
Опубликованы снимки таинственного внедорожника УАЗ-3172
Обновлено в 03:16
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика
Вице-канцлер Германии решил защищать Прибалтику и Польшу от России
Вице-канцлер и бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль решил защищать Прибалтику и Польшу от России, для чего предложил создать специальный фонд.
Обновлено в 22:13
Хоккей
Кубок Стэнли. «Бостон» обыграл «Коламбус» и повел в серии
В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли "Бостон Брюинз" на льду домашней арены "ТД-Гарден" обыграл "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 4:3. Гости в третьем периоде за три минуты забросили три шайбы, но от поражения это их не спасло.
Обновлено в 22:20
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Общество
Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики
Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».
Обновлено в 07:45
Происшествия
Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров
Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.
Обновлено в 21:30
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Калифорнию
21 апреля сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские собираются после рождения первенца могут переехать в Африку, чтобы заняться благотворительностью и представительским функциями.
Обновлено в 22:46
Здоровье
Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением
Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено в 11:43
Футбол
Как игроки «Зенита» узнали о чемпионстве
Пресс-служба "Зенита" опубликовала кадры того момента, когда команда узнала о том, что стала чемпионом России сезона 2018/19.
Обновлено в 16:57
Политика
Гуаидо признал провал попытки свергнуть Мадуро
Лидер оппозиции и спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью газете The Washington Post признал, что попытка свержения действующего президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.
Обновлено в 18:53
Политика
В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев
Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 22:02
Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В воскресенье, 5 мая, в России вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона, передает ТАСС.
Обновлено в 23:11
Общество
Агроном объяснила волгоградцам, можно ли сажать просроченные семена
Главный агроном Волгоградского областного садоводческого общества Татьяна Орлова рассказала, стоит ли их сажать или лучше выкинуть.
Обновлено в 22:35
Армия и оружие
Неизвестные осквернили могилу Героя СССР на Кунцевском кладбище
На Кунцевском кладбище в Москве вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза генерал-полковника авиации Александра Медведева.
Обновлено в 22:18
Политика
В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
Как пишет «Страна.ua», масла в огонь добавил руководитель украинского Института Национальной памяти Владимир Вятрович, заявивший, что существуют очень важные причины перенести инаугурацию.
Обновлено в 20:48
Авто
Внедорожный Nissan Livina не смог повторить успех Mitsubishi Xpander
Внедорожный компакт-вэн Nissan Livina появился у официальных дилеров марки в конце февраля 2019-го.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией
Политик Владимир Зеленский, который в ближайшее время займет пост президента Украины, должен налаживать отношения с Россией.
Обновлено в 16:32
Политика
Лоббирование инициативы о запрете ввоза хамона и пармезана не задалось
Президент агрохолдинга «Миратотрг» Виктор Линник в интервью журналу «Forbes» в резкой форме высказывается о российских потребителях мясной продукции, назвав их «балаболами».
Обновлено вчера в 07:38
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в матче Чешских игр
Подопечные Ильи Воробьёва потерпели второе подряд поражение на Чешских играх, уступив Финляндии со счётом 1:3. Все три шайбы в ворота Александра Георгиева были заброшены при игре в неравных составах, а две из них — в результате удаления Никиты Кучерова.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
Похудевшая Лариса Долина впервые вышла в свет после болезни
Знаменитая актриса и певица Лариса Долина недавно впервые вышла в свет после болезни, посетив шоу в честь Первомая в Армении.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
Слова Коломойского о войне в Донбассе вызвали удивление в Киеве
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал слова опального украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе идёт гражданская война и украинцы воюют друг с другом.
Обновлено в 22:46
Футбол
Рейнгольд: «Спартаку» надо брать пример с «Барселоны»
Надо брать пример с эталона, такого, как "Барселона". "Ливерпуль" вроде ее возил, а счет 3:0. Это потому что вышли мастера высокого уровня.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
Машину петербуржского ГИБДД протаранил пьяный водитель
Полицейские Санкт-Петербурга арестовали нетрезвого водителя в Калининском районе, который в результате погони врезался в патрульную машину.
Обновлено в 22:14
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено в 04:58
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01