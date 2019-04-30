Экономика

Квартальный чистый убыток «Аэрофлота» увеличился почти вдвоеРБК 09:01

«Аэрофлот» отметил, что наиболее существенное влияние на затраты в первом квартале 2019 года оказал рост расходов на топливо (+24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе за счет роста его стоимости на 10,4% в рублях по сравнению с первым кварталом 2018 года.
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