Выручка Apple снизилась на 5%, доходы от продаж iPhone упали на 15%Вести.Финанс вчера в 18:13

с чего всё началось

В январе 2019 г. Apple снизила прогноз выручки до $84 млрд на фоне слабых продаж iPhone в Китае. Из-за этого акции компании упали на 9% до $143 за штуку, но к концу января снова выросли: до публикации отчетности 29 января 2019 г. акции стоили $156 за штуку.

Выручка Apple снизилась на 5%, доходы от продаж iPhone упали на 15%

Авто Lada Vesta Sport будет стоить дороже 1 млн рублей АвтоВАЗ назвал стоимость спортивной модификации седана Lada Vesta — исполнение Sport появится в продаже по цене от 1,01 млн руб.

Авто Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.

Происшествия Сбербанк прокомментировал данные о звонках мошенников По данным издания, злоумышленники звонят с номеров банка, сообщая информацию по счету клиента и предупреждая о якобы сомнительной попытке списать деньги с карты.

Авто Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.

Политика Мэр Риги Нил Ушаков задержан по подозрению в коррупции Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) задержали мэра Риги Нила Ушакова, сообщил бывший депутат рижской думы Руслан Панкратов.

Гаджеты Назван способ прочесть удаленные сообщения в WhatsApp Пользователи WhatsApp обнаружили сбой в программе, который позволяет читать сообщения, удаленные собеседником, пишет Daily Mirror.

Политика Путин назвал Орешкина туристом после поездки на форум в Давос Президент России Владимир Путин в начале совещания с членами правительства в шутку назвал главу Минэкономразвития Максима Орешкина туристом и попросил его рассказать о поездке на Всемирный экономический форум в Давосе, сообщается на сайте Кремля.

Интернет Facebook платит пользователям $20 за установку следящего VPN Компания Facebook платит пользователям по двадцать американских долларов в месяц (около 1400 рублей) за установку VPN-сервиса под названием Facebook Research, который представляет собой образец шпионского программного обеспечения.

Происшествия Угонщика самолета «Аэрофлота» оставили под стражей Югорский окружной суд оставил под арестом угонщика самолета «Аэрофлота» Павла Шаповалова.

Интернет Google показал новый дизайн Gmail для Android и iOS Material Design – закругленный дизайн компании, уже реализованный в Chrome и других проектах компании В новой версии появятся: Новый сайдбар с Google Календарем, сервисом для заметок Keep и списком задач.

Происшествия Силовики пришли с обысками в администрацию подмосковной Балашихи Сотрудники ФСБ и СКР пришли с обысками в администрацию подмосковной Балашихи.

Происшествия На Украине после пропажи капитана «Норда» открыли дело об убийстве Полиция Мелитополя открыла дело об умышленном убийстве в связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.

Здоровье В Минздраве спрогнозировали эпидемию гриппа в России В ближайшую неделю вероятен рост заболеваемости гриппом по всей стране, ожидается средняя интенсивность эпидемии.

Происшествия В ряде регионов России прошла эвакуация из-за сообщений о минировании "Здания школ будут обследованы в связи с поступившей на электронную почту ряда образовательных учреждений информацией с угрозами о минировании", — говорится в сообщении.

Гаджеты Смартфон «Яндекса» оказался непопулярным Известно, что смартфон вышел в продажу 6 декабря 2018 года. 7 декабря гаджеты появились в розничной продаже.

Общество В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.

Транспорт В Госдуме предложили запретить курение за рулем В Государственной думе предложили запретить курение сигарет за рулем автомобиля.

Наука Кошачий паразит может провоцировать развитие шизофрении Паразитические протисты Toxoplasma gondii, которые представляют собой естественного паразита семейства кошачьих (в том числе и домашних кошек), могут провоцировать шизофрению у людей.

Экономика Глава Apple объявил о решении снизить цены на iPhone Apple намерена снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone, это произойдет второй раз за 12 лет существования смартфона.

Шоу-бизнес Иван Ургант рассказал о полученной в ДТП травме Российский телеведущий Иван Ургант рассказал о том, как попал в аварию во время последней поездки в США.

Общество Минприроды признало острой проблему транспортного шума в Москве Министерство природных ресурсов и экологии РФ в докладе назвало города, где проблема транспортного шума стоит особенно остро, передаёт 30 января RT.

Транспорт В России начали тестировать автоматический паспортный контроль В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.