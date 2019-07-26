с чего всё началось

Чистая прибыль выросла на 31%, до 6,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA без учета показателей «Яндекс.Маркета» вырос на 48% и составил 13,1 млрд руб. Компания повышает прогноз роста выручки за 2019 год без учета показателей «Яндекс.Маркета» до 32–36%.

Политика Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

Политика Посол Евросоюза рассказал об ужасном имидже Украины У Украины сложился ужасный имидж, но не следует ассоциировать это государство исключительно с негативными вещами.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Общество Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.

Политика Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Авто Volkswagen презентовал бюджетный кроссовер Jetta VS5 Немецкий атвопроизводитель Volkswagen провел официальную презентацию нового бюджетного кроссовера под брендом Jetta, который он будет выпускать совместно с китайским концерном FAW.

Политика Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.

Политика Моряки задержанного Украиной танкера вернулись в Россию Моряки задержанного Украиной российского танкера Nika Spirit вернулись в Россию и едут домой.

Кино Джефф Бриджес сыграет в сериале «Старик» Джефф Бриджес сыграет главную роль в сериале «Старик». Сюжет шоу основан на одноименном романе Томаса Перри.

Армия и оружие В ЛНР насчитали семь нарушений перемирия за неделю Военнослужащие вооруженных сил Украины семь раз семь раз за прошедшую неделю обстреляли территорию самопровозглашённой Луганской народной республики, нарушив объявленное в Донбассе перемирие.

Политика Названы главные враги Зеленского Экс-президент Украины Пётр Порошенко и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук являются главными врагами действующего украинского главы Владимира Зеленского.

Политика Политолога пытались заставить целовать украинскую землю На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.

Авто Очень карбоновый McLaren Senna выставили на продажу Выставленный на продажу McLaren Senna построен специализирующимся на спецзаказах отделением Special Operations (MSO).

Происшествия Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу Ранее в пресс-службе мероприятия сообщили РИА Новости, что Цой споткнулась и ушибла ногу, она отправилась в больницу осмотреть палец на дежурившей на фестивале скорой.

Футбол Бэйл подпишет трехлетний контракт с китайским клубом Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает источник, валлиец планирует переход в «Цзянсу Сунин».

Политика Трамп порассуждал о вражде с Россией По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.

Происшествия Пять автомобилей столкнулись на МКАД На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.

Шоу-бизнес Галкин выложил фото с Пугачевой Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.