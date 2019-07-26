Экономика
Выручка «Яндекс.Маркета» выросла на 169%Коммерсантъ 08:30
Выручка сервиса для сравнения цен "Яндекс.Маркет" выросла на 30% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составила 1,8 млрд руб. Аудитория сервиса продолжает расти, говорится в сообщении: "В среднем во втором квартале 2019 года дневная аудитория составляла 3,2 млн уникальных пользователей, показатель вырос на 32% по отношению ко второму кварталу прошлого года".
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:12, Вашингтон
Армия и оружие
В Псковскую область прибывают участники конкурса «Десантный взвод»
Открытие международного этапа конкурса «Десантный взвод - 2019» состоится 3 августа на полигоне Завеличье, сообщили на официальном портале государственных органов Псковской области.
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Эрдоган ответил на ультиматум США из-за С-400
Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что США откажутся от санкций против Турции, если страна не будет вводить в строй российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
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Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
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Обновлено в 06:42
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СБУ освободила моряков с задержанного российского танкера
В четверг, 25 июля, СБУ и военная прокуратура Украины задержали российский танкер NEYMA в порту Измаил в Одесской области.
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Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
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Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля
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Медики сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
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Россию позвали на Олимпиаду-2020
Олимпийский комитет России (ОКР) получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры 2020 года в Токио.
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Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
Обновлено в 04:22
Наука
Почему люди убивают: мозг убийц выглядит иначе, чем у обычных людей
Чем мозг преступника, совершившего убийство, отличается от мозга обычного человека, выяснили ученые.
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Общество
Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о препятствиях в строительстве второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС.
Обновлено в 07:52
Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
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После заседания рабочей группы Соболь объявила, что продолжит голодовку в здании Мосгоризбиркома, пока с ней не встретится председатель ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб
Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Политика
Зеленский и Волкер выразили надежду на мир
Украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондландом, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Донбассе, передает "Интерфакс".
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Политика
Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17
Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
В Екатеринбурге потушили «Чапаевские бани»
В Екатеринбурге пожарным удалось ликвидировать открытое горение на оздоровительном комплексе «Чапаевские бани».
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Армия и оружие
В Сирии за десять дней погибли более 450 мирных жителей
Свыше 450 мирных жителей погибли в Сирии за 10 дней, в том числе более 100 человек погибли из-за авиаударов в провинциях Идлиб и Алеппо, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, распространенном в пятницу.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Борисов поручил обеспечить технополис «Эра» ускорителями нейросетей
Первый ускоритель нейронных сетей появился в инновационном технополисе Минобороны РФ "Эра" в Анапе, вице-премьер Юрий Борисов предложил поставить в научные роты ещё до полусотни таких устройств.
Обновлено в 07:49
Футбол
Тульский «Арсенал» дебютировал в еврокубках поражением от «Нефтчи»
Футболисты тульского "Арсенала" потерпели поражение от бакинского "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
Румыния заблокировала доставку российских вооружений в Сербию из-за санкций
В МИД Румынии сообщили, что страна не выдала разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями, направлявшегося в Сербию.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
На выставке Минобороны о войне в Сирии нашли кассетные бомбы
Минобороны России представило на выставке в парке «Патриот» кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало.
Обновлено в 08:05