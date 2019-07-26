Экономика

Выручка «Яндекс.Маркета» выросла на 169%Коммерсантъ 08:30

Выручка сервиса для сравнения цен "Яндекс.Маркет" выросла на 30% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составила 1,8 млрд руб. Аудитория сервиса продолжает расти, говорится в сообщении: "В среднем во втором квартале 2019 года дневная аудитория составляла 3,2 млн уникальных пользователей, показатель вырос на 32% по отношению ко второму кварталу прошлого года".
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Выручка «Яндекс.Маркета» выросла на 169%

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Армия и оружие

В Псковскую область прибывают участники конкурса «Десантный взвод»

Открытие международного этапа конкурса «Десантный взвод - 2019» состоится 3 августа на полигоне Завеличье, сообщили на официальном портале государственных органов Псковской области.
Обновлено в 05:25
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Эрдоган ответил на ультиматум США из-за С-400

Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что США откажутся от санкций против Турции, если страна не будет вводить в строй российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
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Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы

Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено в 06:42
Политика

СБУ освободила моряков с задержанного российского танкера

В четверг, 25 июля, СБУ и военная прокуратура Украины задержали российский танкер NEYMA в порту Измаил в Одесской области.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу

Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
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«Ростех» работает над оборудованием, раздающим Wi-Fi из-под земли

Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") по инициативе компании "Ростелеком" занимается разработкой оборудования, способного создать сигнал Wi-Fi, не теряющий устойчивости при размещении аппаратуры под землей.
Обновлено в 07:51
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Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на ЧМ

Россиянка Юлия Ефимова заняла первое место в плавании на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:57
Политика

Братья Кличко подали в суд на телеканал Коломойского

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он и его брат Владимир Кличко подали в суд на телеканал «1+1», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, на котором ранее вел многочисленные юмористические программы президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Общество

Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля

Столичный главк МВД предупредил жителей и гостей Москвы о том, что запланированное на 27 июля на Тверской улице мероприятие не было согласовано и незаконно.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Медики сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Обновлено в 05:59
Спорт

Россию позвали на Олимпиаду-2020

Олимпийский комитет России (ОКР) получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Тамбовский хоккеист умер после драки в баре

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Наука

Почему люди убивают: мозг убийц выглядит иначе, чем у обычных людей

Чем мозг преступника, совершившего убийство, отличается от мозга обычного человека, выяснили ученые.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал вину

Обновлено в 02:07
Общество

Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о препятствиях в строительстве второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС.
Обновлено в 07:52
Политика

В Британии оштрафовали RT на миллионы

Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Происшествия

После допроса в СК Соболь осталась свидетелем по делу

После заседания рабочей группы Соболь объявила, что продолжит голодовку в здании Мосгоризбиркома, пока с ней не встретится председатель ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 08:06
Происшествия

В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб

Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО

Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Политика

Зеленский и Волкер выразили надежду на мир

Украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондландом, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Донбассе, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:09
Политика

Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17

Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия

В Екатеринбурге потушили «Чапаевские бани»

В Екатеринбурге пожарным удалось ликвидировать открытое горение на оздоровительном комплексе «Чапаевские бани».
Обновлено в 08:06
Здоровье

Американец подцепил поедающего мозг паразита в аквапарке и умер

Обновлено в 08:06
Армия и оружие

В Сирии за десять дней погибли более 450 мирных жителей

Свыше 450 мирных жителей погибли в Сирии за 10 дней, в том числе более 100 человек погибли из-за авиаударов в провинциях Идлиб и Алеппо, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, распространенном в пятницу.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Борисов поручил обеспечить технополис «Эра» ускорителями нейросетей

Первый ускоритель нейронных сетей появился в инновационном технополисе Минобороны РФ "Эра" в Анапе, вице-премьер Юрий Борисов предложил поставить в научные роты ещё до полусотни таких устройств.
Обновлено в 07:49
Футбол

Тульский «Арсенал» дебютировал в еврокубках поражением от «Нефтчи»

Футболисты тульского "Арсенала" потерпели поражение от бакинского "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Обновлено вчера в 14:54
Политика

Румыния заблокировала доставку российских вооружений в Сербию из-за санкций

В МИД Румынии сообщили, что страна не выдала разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями, направлявшегося в Сербию.
Обновлено в 08:12
Общество

Футболисту Тарасову запретили выезд за границу и закрыли счета

Обновлено в 05:10
Армия и оружие

На выставке Минобороны о войне в Сирии нашли кассетные бомбы

Минобороны России представило на выставке в парке «Патриот» кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало.
Обновлено в 08:05
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