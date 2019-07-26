Экономика

Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%Коммерсантъ вчера в 06:40

Чистая прибыль выросла на 31%, до 6,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA без учета показателей «Яндекс.Маркета» вырос на 48% и составил 13,1 млрд руб. Компания повышает прогноз роста выручки за 2019 год без учета показателей «Яндекс.Маркета» до 32–36%.
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с чего всё началось
Выручка «Яндекса» от продажи онлайн-рекламы в апреле — июне этого года выросла к прошлому году на 21% — до 29,1 млрд руб., следует из неаудированной финансовой отчетности
 (без учета «Яндекс.Маркета»).
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