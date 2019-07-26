с чего всё началось

Чистая прибыль выросла на 31%, до 6,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA без учета показателей «Яндекс.Маркета» вырос на 48% и составил 13,1 млрд руб. Компания повышает прогноз роста выручки за 2019 год без учета показателей «Яндекс.Маркета» до 32–36%.

Армия и оружие Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету С полигона Капустин Яр в Астраханской области был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».

Наука Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.

Общество Собянин предупредил о провокациях на несогласованной акции у мэрии На несогласованной акции протеста, которая должна состояться сегодня у здания мэрии Москвы, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Энергетика Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.

Политика Лукашенко: Белоруссия не порвет с Россией ни за какие деньги Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 июля заявил, что никогда не порвет отношения с братской Россией, "подставляющей в трудную минуту плечо".

Общество В США правозащитники оспорили штраф для Facebook в $5 млрд Штраф в размере $5 млрд был наложен в связи с передачей компанией личных данных пользователей сторонней фирме.

Политика Суд разрешил Трампу взять $2,5 млрд у Пентагона на строительство стены Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять $2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство нескольких секций стены на границе с Мексикой, пишет CNBC.

Шоу-бизнес Группа «Фабрика» может стать квартетом Солистки группы «Фабрика» откровенно ответили на вопрос о том, почему объявлен кастинг на роль новой участницы коллектива.

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.

Политика К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.

Шоу-бизнес Галкин выложил фото с Пугачевой Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.

Происшествия В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.

Здоровье Врачи рассказали, чем опасен алкоголь гипертоникам Ранее KazanFirst писал, что вакцину от папилломы могут внести в национальный календарь прививок в России.

Музыка Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.

Происшествия Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.

Театры Молодёжный театр имени Мустая Карима отправится на гастроли в Казань Намомним, поездка в Казань – это обменные гастроли. Казанский ТЮЗ им. Г. Кариева выступал с гастролями в Уфе в апреле.

Общество В Белоруссии вступил в силу антитабачный декрет Декрет, направленный на последовательное ограничение доступности табачных изделий и электронных сигарет, вступил в силу в Белоруссии.

Происшествия В результате землетрясений на Филиппинах погибли пять человек На Филиппинах в результате двух землетрясений погибли пять человек, ещё 12 пострадали.

Экономика «Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.