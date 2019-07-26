Экономика
Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%Коммерсантъ вчера в 06:40
Чистая прибыль выросла на 31%, до 6,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA без учета показателей «Яндекс.Маркета» вырос на 48% и составил 13,1 млрд руб. Компания повышает прогноз роста выручки за 2019 год без учета показателей «Яндекс.Маркета» до 32–36%.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Выручка «Яндекса» от продажи онлайн-рекламы в апреле — июне этого года выросла к прошлому году на 21% — до 29,1 млрд руб., следует из неаудированной финансовой отчетности (без учета «Яндекс.Маркета»).Adindex.ruвчера в 07:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:46, Вашингтон
Шоу-бизнес
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актрисы Инны Чуриковой
Обновлено вчера в 04:24
Армия и оружие
Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету
С полигона Капустин Яр в Астраханской области был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
Обновлено вчера в 14:48
Наука
Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии
Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.
Обновлено 25 июля в 04:28
Общество
Собянин предупредил о провокациях на несогласованной акции у мэрии
На несогласованной акции протеста, которая должна состояться сегодня у здания мэрии Москвы, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 03:39
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Лукашенко: Белоруссия не порвет с Россией ни за какие деньги
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 июля заявил, что никогда не порвет отношения с братской Россией, "подставляющей в трудную минуту плечо".
Обновлено вчера в 04:24
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева похвасталась стройными ножками в кислотной мини-юбке
Знаменитость продемонстрировала великолепную фигуру и стройные ноги, вызвав похвальные отзывы подписчиков.
Обновлено в 02:40
Общество
В США правозащитники оспорили штраф для Facebook в $5 млрд
Штраф в размере $5 млрд был наложен в связи с передачей компанией личных данных пользователей сторонней фирме.
Обновлено в 01:24
Политика
Суд разрешил Трампу взять $2,5 млрд у Пентагона на строительство стены
Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять $2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство нескольких секций стены на границе с Мексикой, пишет CNBC.
Обновлено вчера в 21:01
Шоу-бизнес
Группа «Фабрика» может стать квартетом
Солистки группы «Фабрика» откровенно ответили на вопрос о том, почему объявлен кастинг на роль новой участницы коллектива.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено вчера в 11:40
Футбол
На обложки игры FIFA 20 попали Азар и ван Дейк
FIEA Sports назвала футболистов, которые попадут на обложки игры FIFA 20.
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Более 50 палестинцев ранены в столкновениях с израильскими военными
Обновлено вчера в 19:01
Здоровье
Врачи рассказали, чем опасен алкоголь гипертоникам
Ранее KazanFirst писал, что вакцину от папилломы могут внести в национальный календарь прививок в России.
Обновлено в 01:59
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
Обновлено вчера в 16:16
Футбол
Месси может подписать бессрочный контракт с «Барселоной»
Обновлено в 00:15
Политика
Генпрокурор США потребовал от россиянина Винника $100 млн
Обновлено в 03:31
Происшествия
Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии
Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:26
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Театры
Молодёжный театр имени Мустая Карима отправится на гастроли в Казань
Намомним, поездка в Казань – это обменные гастроли. Казанский ТЮЗ им. Г. Кариева выступал с гастролями в Уфе в апреле.
Обновлено в 03:21
Общество
В Белоруссии вступил в силу антитабачный декрет
Декрет, направленный на последовательное ограничение доступности табачных изделий и электронных сигарет, вступил в силу в Белоруссии.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В результате землетрясений на Филиппинах погибли пять человек
На Филиппинах в результате двух землетрясений погибли пять человек, ещё 12 пострадали.
Обновлено вчера в 21:38
Экономика
«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю
Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено вчера в 04:23
Космос
На Байконуре началась стыковка «грузовика» «Прогресс» с ракетой «Союз»
Обновлено 25 июля в 12:05