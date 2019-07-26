с чего всё началось

Чистая прибыль выросла на 31%, до 6,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA без учета показателей «Яндекс.Маркета» вырос на 48% и составил 13,1 млрд руб. Компания повышает прогноз роста выручки за 2019 год без учета показателей «Яндекс.Маркета» до 32–36%.

Интернет В WhatsApp появятся новые функции Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Спорт Россия официально приглашена на Олимпийские игры-2020 в Токио Олимпийский комитет России (ОКР) получил от Международного олимпийского комитета (МОК) официальное приглашение к участию в летних Олимпийских играх-2020 года, которые пройдут в Токио с 24 июля до 9 августа 2020 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на информационную службу ОКР.

Армия и оружие РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь» Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведён учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь", сообщили в Минобороны России.

Культура Репродукции картин Айвазовского выставят в аэропорту Симферополя «Выставочный проект под названием «Айвазовский и традиции маринистического пейзажа» приурочен к 202-летию со дня рождения великого художника, имя которого в 2019 году присвоено аэропорту Симферополь», — говорится в сообщении воздушной гавани.

Политика Зеленский обратился к одесситам за советом по кандидатуре губернатора Президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к жителям Одессы за советом, кого из пяти кандидатов они хотели бы видеть на посту главы Одесской областной государственной администрации.

Общество Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.

Авто В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.

Финансы Банк России понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п. п. было принято 14 июня 2019 года.

Общество В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета Мужчин в возрасте от 27 до 45 лет могут направить на военные сборы сроком до двух месяцев для изменения военно-учетной специальности по воинскому учету.

Общество Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк Владимир Путин подписал закон о праве работника самому выбрать зарплатный банк и о штрафе работодателя за несоблюдение этого права.

Политика МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве Российский МИД сожалеет, что находятся желающие "реанимировать" историю о российском шпионе в Австрии, которую вроде бы "закрыли" еще в 2018 году.

Шоу-бизнес Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачевой Максим Галкин с семьей уже несколько недель находится на отдыхе в Юрмале.

Футбол Парфенов: «В первом тайме „Уралу“ не хватило души и страсти» Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после поражения от «Динамо» в выездном матче третьего тура чемпионата России сообщил, что его команда провалила первый тайм.

Футбол «Арсенал» арендовал Ломовицкого у «Спартака» Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий текущий сезон проведёт в тульском «Арсенале».

Экономика Топилин поторопил рожать детей для получения материнского капитала Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин посоветовал семьям, которые хотят получить материнский капитал, поторопиться с рождением детей, так как срок программы ограничен.

Политика Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.

Общество Госдума приняла закон о продлении дачной амнистии Как отметил один из авторов инициативы – депутат Госдумы Павел Крашенинников, проблема оформления прав обострилась после введения системы уведомлений о начале и об окончании строительства (упрощенный порядок, при котором право на дачные дома регистрировалось только на основании документа на землю, прекратил действие с 1 марта 2019 года).

Игры Трилогия Doom выйдет на Android, iOS, Switch, Playstation 4 и Xbox One Стоимость Doom 3 на Android – 599 рублей. Классическая трилогия Doom также выйдет на Playstation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Политика Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.

Происшествия В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли следователи В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального в Москве пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР) и полицейские.