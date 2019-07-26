Экономика
Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%Коммерсантъ 06:40
Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Выручка составила 41,4 млрд руб, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль выросла на 31%, до 6,9 млрд руб.
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