Экономика
Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%Коммерсантъ 06:40
Чистая прибыль выросла на 31%, до 6,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA без учета показателей «Яндекс.Маркета» вырос на 48% и составил 13,1 млрд руб. Компания повышает прогноз роста выручки за 2019 год без учета показателей «Яндекс.Маркета» до 32–36%.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Выручка «Яндекса» от продажи онлайн-рекламы в апреле — июне этого года выросла к прошлому году на 21% — до 29,1 млрд руб., следует из неаудированной финансовой отчетности (без учета «Яндекс.Маркета»).Adindex.ru07:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Обновлено в 13:28
Политика
Верховный суд США разрешил Трампу тратить на стену деньги Пентагона
Верховный суд Соединенных Штатов разрешил администрации президента США Дональда Трампа использовать $2,5 млрд из средств Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 20:20
Политика
Политолога пытались заставить целовать украинскую землю
На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено в 20:45
Политика
Трамп пригрозил ответить на «глупость» Макрона с цифровыми налогами
Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени ответить на «глупость» президента Франции Эммануэля Макрона, который решил ввести «цифровой налог» в сторону американских интернет-организаций.
Обновлено в 15:52
Политика
В Крыму ответили на просьбу украинцев вернуть поезда через границу
26 июля на сайте украинского лидера появилась петиция с просьбой вернуть железнодорожное сообщение с Крымом.
Обновлено в 20:46
Экономика
Акции «Яндекс» упали на фоне нового законопроекта
Характерно, что резкое падение акций зафиксировано после внесения в Государственную думу России законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых для развития информационной инфраструктуры России интернет-ресурсах.
Обновлено в 19:05
Политика
Владимир Путин удивлен зарплатами врачей
Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04
Космос
Основной прибор спутника «Электро-Л» работает с ограничениями
Основная целевая аппаратура метеорологического спутника "Электро-Л" №2, выведенного на орбиту в 2015 году, работает с ограничениями, сообщает Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета".
Обновлено в 20:06
Футбол
«Севилья» нацелилась на форварда ПСВ Бергвейна
«Севилья» проявляет интерес к нападающему ПСВ Стивену Бергвейну, утверждает Voetbal International.
Обновлено в 17:52
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12
Политика
Пушков оценил слова Трампа об отсутствии причин для вражды с Россией
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии причин для конфликта с Россией, заметив, что это никак не сказывается на политике его администрации.
Обновлено в 20:31
Наука
В России разработали светофор, проецирующий «лазерную стену»
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
В Госдуме ответили на жалобы украинских пограничников на «зеленый луч»
Ранее пресс-служба ООС сообщила, что с кораблей ФСБ России начались «сеансы освещения наших судов зеленым лучом» продолжительностью по несколько минут.
Обновлено в 09:48
Политика
В Малайзии рассказали о попытках похищения черных ящиков рейса MH17
Спецоперацию провели малазийские военные, чтобы заполучить черные ящики с самолета рейса MH17 раньше агентов ФБР.
Обновлено 24 июля в 13:23
Политика
Лукашенко: Белоруссия не порвет с Россией ни за какие деньги
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 июля заявил, что никогда не порвет отношения с братской Россией, "подставляющей в трудную минуту плечо".
Обновлено в 04:24
Общество
Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 05:25
Политика
США ввели визовые ограничения против некоторых чиновников Кубы
Соединённые Штаты ввели визовые ограничения против некоторых кубинских чиновников за «притеснение работников медицинских миссий за рубежом».
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес
Family look: Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
26 июля Ким порадовала поклонников новыми снимками. Она приняла участие в нежной фотосессии с малышкой Чикаго.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Псков встречает участников международного конкурса «Десантный взвод»
Первые команды, участвующие в международном конкурсе «Десантный взвод – 2019», который пройдет в Псковской области в рамках Армейских международных игр, прибыли на место проведения соревнований.
Обновлено в 09:55
Музыка
«Перекресток» выпустил музыкальный альбом и клип про огурцы
Обновлено в 05:43
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено в 12:29
Авто
Обязательный переход на госномера нового образца отложили на год
Переход на госномера нового образца отложили на один год.
Обновлено в 08:59
Политика
Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
Обновлено в 12:40
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 млн
Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.
Обновлено в 20:27
Общество
Православный епископ объяснил школьникам происхождение геев
Кипрский православный епископ Неофитос Масурас заявил, что ребенок рождается геем, если его родители во время беременности занимаются анальным сексом.
Обновлено в 13:43
Футбол
Тарасов ответил на обвинения в неуплате алиментов
Обновлено в 15:27
Общество
Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Рособрнадзор издал приказ о минимальном количестве баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения.
Обновлено в 00:36
Экономика
Выручка корпорации Alphabet во II квартале выросла на 19%
По данным агентства Reuters, результаты оказались выше ожиданий аналитиков, которые предполагали, что по итогам второго квартала выручка Alphabet окажется на уровне $38,1 млрд.
Обновлено в 04:00