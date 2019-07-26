с чего всё началось

Чистая прибыль выросла на 31%, до 6,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA без учета показателей «Яндекс.Маркета» вырос на 48% и составил 13,1 млрд руб. Компания повышает прогноз роста выручки за 2019 год без учета показателей «Яндекс.Маркета» до 32–36%.

Политика Верховный суд США разрешил Трампу тратить на стену деньги Пентагона Верховный суд Соединенных Штатов разрешил администрации президента США Дональда Трампа использовать $2,5 млрд из средств Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.

Политика Политолога пытались заставить целовать украинскую землю На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.

Политика Трамп пригрозил ответить на «глупость» Макрона с цифровыми налогами Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени ответить на «глупость» президента Франции Эммануэля Макрона, который решил ввести «цифровой налог» в сторону американских интернет-организаций.

Политика В Крыму ответили на просьбу украинцев вернуть поезда через границу 26 июля на сайте украинского лидера появилась петиция с просьбой вернуть железнодорожное сообщение с Крымом.

Экономика Акции «Яндекс» упали на фоне нового законопроекта Характерно, что резкое падение акций зафиксировано после внесения в Государственную думу России законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых для развития информационной инфраструктуры России интернет-ресурсах.

Политика Владимир Путин удивлен зарплатами врачей Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.

Космос Основной прибор спутника «Электро-Л» работает с ограничениями Основная целевая аппаратура метеорологического спутника "Электро-Л" №2, выведенного на орбиту в 2015 году, работает с ограничениями, сообщает Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета".

Футбол «Севилья» нацелилась на форварда ПСВ Бергвейна «Севилья» проявляет интерес к нападающему ПСВ Стивену Бергвейну, утверждает Voetbal International.

Политика Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.

Политика Пушков оценил слова Трампа об отсутствии причин для вражды с Россией Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии причин для конфликта с Россией, заметив, что это никак не сказывается на политике его администрации.

Армия и оружие В Госдуме ответили на жалобы украинских пограничников на «зеленый луч» Ранее пресс-служба ООС сообщила, что с кораблей ФСБ России начались «сеансы освещения наших судов зеленым лучом» продолжительностью по несколько минут.

Политика В Малайзии рассказали о попытках похищения черных ящиков рейса MH17 Спецоперацию провели малазийские военные, чтобы заполучить черные ящики с самолета рейса MH17 раньше агентов ФБР.

Политика Лукашенко: Белоруссия не порвет с Россией ни за какие деньги Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 июля заявил, что никогда не порвет отношения с братской Россией, "подставляющей в трудную минуту плечо".

Общество Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.

Политика США ввели визовые ограничения против некоторых чиновников Кубы Соединённые Штаты ввели визовые ограничения против некоторых кубинских чиновников за «притеснение работников медицинских миссий за рубежом».

Шоу-бизнес Family look: Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой 26 июля Ким порадовала поклонников новыми снимками. Она приняла участие в нежной фотосессии с малышкой Чикаго.

Армия и оружие Псков встречает участников международного конкурса «Десантный взвод» Первые команды, участвующие в международном конкурсе «Десантный взвод – 2019», который пройдет в Псковской области в рамках Армейских международных игр, прибыли на место проведения соревнований.

Политика Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Политика США потребовали от россиянина Винника $100 млн Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.

Общество Православный епископ объяснил школьникам происхождение геев Кипрский православный епископ Неофитос Масурас заявил, что ребенок рождается геем, если его родители во время беременности занимаются анальным сексом.

Общество Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы Рособрнадзор издал приказ о минимальном количестве баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения.