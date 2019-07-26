Экономика
Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%Коммерсантъ 06:40
Чистая прибыль выросла на 31%, до 6,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA без учета показателей «Яндекс.Маркета» вырос на 48% и составил 13,1 млрд руб. Компания повышает прогноз роста выручки за 2019 год без учета показателей «Яндекс.Маркета» до 32–36%.
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Моряки с задержанного на Украине российского танкера прибыли в Москву
Экипаж российского танкера, задержанного накануне на Украине, прилетел в пятницу Москву рейсом из Кишинева.
Обновлено в 00:06
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
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В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
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Обновлено в 19:22
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Новые функции появятся в WhatsApp
Несколько новых функций WhatsApp могут появиться в следующей версии мессенджера на платформе iOS. Об этом сообщило издание WABetaInfo.
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Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено в 13:02
Наука
Ученые предлагают дать новое определение ожирению
Исходя из результатов исследования, Бао считает, что понятие "ожирение" нужно переосмыслить, включив в него не только ИМТ, но и обхват талии и других частей тела.
Обновлено вчера в 08:46
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Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
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Обновлено в 11:44
Политика
В России могут запретить иностранцам владеть важными IT-компаниями
В Государственную думу внесён законопроект о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:30
Политика
Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой
Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 18:46