Экономика

Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%Коммерсантъ 06:40

Чистая прибыль выросла на 31%, до 6,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA без учета показателей «Яндекс.Маркета» вырос на 48% и составил 13,1 млрд руб. Компания повышает прогноз роста выручки за 2019 год без учета показателей «Яндекс.Маркета» до 32–36%.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Выручка «русского Amazon» выросла на 169% во втором квартале года

РБК15:15

Выручка «Яндекс.Маркета» выросла на 169%

Коммерсантъ08:30

Такси, еда и беспилотники принесли «Яндексу» деньги

Forbes06:43

Консолидированная выручка «Яндекса» во II квартале выросла на 41%

ТАСС06:38

«Яндекс.Такси» отчитался об увеличении выручки

Rambler News Service07:06

«Яндекс.Такси» впервые за четыре года получило прибыль

Ведомости06:46

Выручка «Яндекса» по US GAAP во 2-м квартале выросла на 41%

Финмаркет07:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:16, Вашингтон
Политика

МИД назвал обвинения австрийских властей в адрес россиянина вбросом

МИД России выразил сожаление в связи с ситуацией вокруг Игоря Зайцева, которого Вена обвинила в тайной деятельности в пользу ГРУ "в ущерб Австрийской Республике", но комментировать ее не видит смысла.
Обновлено в 13:38
Общество

Рособрнадзор установил проходные баллы по ЕГЭ

Рособрнадзор установил минимальное количество баллов по ЕГЭ в 2020 году, которые должен набрать выпускник, чтобы получить аттестат об освоении программы среднего общего образования.
Обновлено в 04:44
Спорт

19-й этап «Тур де Франс» не был завершен из-за непогоды

19-й этап «Тур де Франс-2019» был остановлен из-за погодных условий. Гонка была прервана за 26 километров до финиша из-за оползней.
Обновлено в 13:00
Авто

Обновлен семиместный Ford Edge: планшет и версия ST

В Америке, Европе и многих других регионах мира кроссовер Ford Edge бывает исключительно с пятиместным салоном.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

Состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 14:39
Политика

Зеленского попросили пустить поезда в Крым

Обновлено в 09:49
Технологии

Автоматика крупных самолётов Airbus дает сбой, если не перезагружать ее раз в шесть дней

Если какой-либо гаджет начинает работать неправильно, чаще всего пользователи просто перезагружают его в надежде на исправление ситуации.
Обновлено в 03:22
Происшествия

На Украине заблокировали автобусные рейсы из Одессы в ЛНР

В СБУ объяснили, что транспортный маршрут проходил через территорию РФ Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала автобусные рейсы из Одессы на территорию самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено в 15:59
Политика

Макрон созвонился с Трампом после угроз введения санкций

Французский президент Эммануэль Макрон созвонился с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампа после недавних сообщений о введении американской стороной санкции против Франции.
Обновлено в 19:01
Происшествия

Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»

Обновлено в 14:36
Политика

Мадуро поблагодарил Россию, Китай, Индию и Турцию

Благодарность российским, китайским, индийским и турецким специалистам за помощь в развитии экономики выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления перед согражданами.
Обновлено в 19:58
Политика

Трамп выступил на фоне измененного герба США с двуглавым орлом

Обновлено вчера в 10:25
Финансы

Банк России понизил ключевую ставку до 7,25%

Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25%, отметив продолжающееся замедление инфляции.
Обновлено в 06:47
Политика

Моряки с задержанного на Украине российского танкера прибыли в Москву

Экипаж российского танкера, задержанного накануне на Украине, прилетел в пятницу Москву рейсом из Кишинева.
Обновлено в 00:06
Политика

Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21

Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено в 13:28
Происшествия

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено в 13:24
Общество

Беглов пригрозил жесткими мерами за срыв сроков ввода соцобъектов

Обновлено в 09:08
Политика

Украинского политолога пытались заставить целовать землю Украины на шоу

Для украинского политолога Вадима Трюхана на политическое шоу "60 минут" принесли горсть земли, взятую на Украине, и пытались заставить целовать ее.
Обновлено в 19:22
Интернет

Новые функции появятся в WhatsApp

Несколько новых функций WhatsApp могут появиться в следующей версии мессенджера на платформе iOS. Об этом сообщило издание WABetaInfo.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В секторе Газа в стычках с израильскими войсками ранены 26 палестинцев

Обновлено в 15:32
Футбол

«Севилья» нацелилась на форварда ПСВ Бергвейна

«Севилья» проявляет интерес к нападающему ПСВ Стивену Бергвейну, утверждает Voetbal International.
Обновлено в 17:52
Наука

Сам себе экспериментатор

Если вы откроете сайт любой российской фирмы, торгующей этими "продуктами", то вас немедленно засосет водоворот бесконечных наименований, многие из которых сложно понять без фундаментального биологического образования: кислоты, соли, буферы, сахара, красители, питательные среды, ферменты, плазмиды и далее по списку.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Трамп рассказал о кондиционировании в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о кондиционировании в Белом доме.
Обновлено в 20:08
Политика

Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено в 13:02
Наука

Ученые предлагают дать новое определение ожирению

Исходя из результатов исследования, Бао считает, что понятие "ожирение" нужно переосмыслить, включив в него не только ИМТ, но и обхват талии и других частей тела.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Четыре человека, в том числе редактор интернет-издания The Village, задержаны на Хохловской площади в Москве

Сами члены движения говорят, что борются с распитием алкоголя, но нередко у них возникали конфликты с отдыхающими на площади.
Обновлено в 19:03
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой

В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Политика

В России могут запретить иностранцам владеть важными IT-компаниями

В Государственную думу внесён законопроект о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:30
Политика

Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой

Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 18:46
Главное