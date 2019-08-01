Экономика

Квартальная выручка «ВымпелКома» составила 72,6 млрд рублейБанки.ру 06:12

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Выручка компании «ВымпелКом» (мобильный бренд «Билайн») во II квартале 2019 года составила 72,6 млрд рублей. Как следует из сообщения холдинговой компании Veon по бизнес-единице "Россия", в годовом исчислении объем общей выручки "Билайна" остался на прежнем уровне.
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