Экономика

Квартальная прибыль «Ростелекома» выросла на 40%Rambler News Service 02 августа в 04:45

Показатель OIBDA вырос на 13% до 27,2 млрд руб. По результатам первого полугодия 2019 года выручка «Ростелекома» выросла на 3% до 158,8 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль компании за первое полугодие показала рост на 43% — до 10,0 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Ростелеком» во 2-м квартале увеличил выручку на 4%, чистую прибыль - на 40% на 4%

Финмаркет02 августа в 03:43

«Ростелеком» в стадии трансформации, но дивдоходность по-прежнему 6%

ПРАЙМ02 августа в 07:20

Квартальная прибыль «Ростелекома» выросла на 40%

Rambler News Service02 августа в 04:45

Бизнес дата-центров растет за счет государства и иностранных компаний

Ведомости17:21

Квартальная выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла на 57%

CNews02 августа в 03:17

«Ростелеком» во 2 квартале увеличил число абонентов доступа в интернет на 0,1%

Finam.Ru02 августа в 02:18

Ростелеком увеличил чистую прибыль во 2 кв на 40% г/г

Financial One02 августа в 02:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 20:51, Ашберн
Происшествия

Президент Мексики заявил о гибели сограждан при стрельбе в Техасе

Обновлено вчера в 22:29
Экономика

Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян

«Лишь 12% работников могли похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 75 тыс. руб. на руки в месяц, в большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения»,— говорится в исследовании.
Обновлено в 17:55
Общество

Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся летнее тепло

По прогнозам синоптиков, небольшое потепление (до +18 °С днём) придёт в столицу во вторник, 6 августа, а на следующий день температура вернётся к климатической норме месяца.
Обновлено в 05:15
Происшествия

16 человек погибли при взрыве кислородного баллона в Каире

Обновлено в 19:42
Космос

Робот «Федор» научился шутить и философствовать

Как отмечается, 22 августа "Федор" отправится на Международную космическую станцию (МКС). Ранее сообщалось, что робот Федор заговорил.
Обновлено в 20:38
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Принц Гарри нежно поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения

Принц Гарри нежно поздравил свою возлюбленную на странице герцогов Сассекских в социальной сети Instagram.Меган Маркл и принц Гарри ведут собственный Instagram.
Обновлено в 07:06
Авто

Удешевленный кроссовер Kia Sportage стал бестселлером

Обновлено в 00:56
Политика

Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США

ИА «Ореанда-Новости» Как сообщается на сайте Кремля, российский президент направил телеграмму Дональду Трампу в связи с происшествиями в американских штатах Техас и Огайо.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие

Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии

Обновлено в 16:32
Происшествия

Пять человек попали в больницы в ходе оппозиционной акции в Москве

Обновлено в 03:43
Авто

Худшие и лучшие машины «Форсажа»

Составлен своеобразный рейтинг автомобилей, которые принимали участие в съемках сериала «Форсаж», начиная с 2001 года.
Обновлено в 10:46
Экономика

Генеральный директор британского банка HSBC ушел в отставку

Британский банк HSBC объявил, что его генеральный директор Джон Флинт ушел в отставку, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
Обновлено в 19:29
Футбол

«Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Ливерпуль» в Суперкубке Англии

Обновлено в 12:23
Экономика

Регионы вдохнут Ozon

Онлайн-ритейлер продвинется за счет «Обуви России» Ozon, пытаясь усилить свое присутствие в регионах, планирует до конца 2019 года открыть до 470 новых пунктов выдачи заказов — в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено в 18:34
Общество

Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения

Вся территория города Тулун, пострадавшая от наводнения, будет исключена из зоны заселения, сообщил на встрече с журналистами в воскресенье губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Обновлено в 01:03
Наука

Нейросети и медицина: как ИИ помогает анализировать данные биопсии

Анализ биопсии при помощи цифровой гистопатологии / © Пресс-служба Philips Research — Давайте рассмотрим несколько примеров использования искусственного интеллекта в патоморфологии.
Обновлено 01 августа в 06:56
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с грузовиком на востоке Москвы

Обновлено в 17:29
Экономика

Экономика Сахалинской области может вырасти вдвое за десять лет

Темпы роста 6-7% в год обеспечат увеличение экономики Сахалинской области вдвое за десять лет, считает врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Обновлено в 15:49
Теннис

Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Вашингтоне

Даниил Медведев проиграл австралийцу Нику Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте ATP.
Обновлено в 19:51
Кино

Боярский рассказал о своем воскресшем герое в «Гардемаринах-4»

Петербургский актер снимается в продолжении культовой эпопеи о мушкетерах. По сюжету, герой Боярского — шевалье Де Брильи воскресает.
Обновлено в 09:07
Политика

США вводят новые санкции против России

На прошлой неделе Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести новые ограничения против России. Санкции связанны с делом Скрипалей.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Политика

Россия обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 13:24
Гаджеты

OnePlus работает над смартфоном OnePlus 7T

Обновлено в 11:46
Экономика

Банк «Восточный» запустил новую рекламную кампанию

Банк «Восточный» запустил новую рекламную кампанию в рамках креативной концепции «Одобряем ваши желания».
Обновлено в 08:09
Футбол

Гвардиола поздравил «Манчестер Юнайтед» с приобретением Магуайра

Обновлено в 15:17
Общество

В Улан-Удэ за ночь вода в Селенге поднялась на 2 см

По состоянию на 6 утра 4 августа повышение уровня воды в реке Селенге в целом составило 209 см. С 03:00 приход воды составил 1 см.
Обновлено вчера в 21:38
Экономика

Дмитрий Бутрин — о том, как за нюансами госрегулирования все чаще обнаруживается конкуренция госбанков

Сразу несколько новостей июля позволяют нам говорить о том, что за чисто техническими историями постепенно начинает выявляться новый и, видимо, очень значимый для рынка сюжет — усиление и изменение характера нерыночной конкуренции между госбанками.
Обновлено в 18:34
Шоу-бизнес

Кара Делевинь и Эшли Бенсон поженились

Кара Делевинь и Эшли Бенсон заключили официальный брак.
Обновлено в 16:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное