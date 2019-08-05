Экономика
Квартальная прибыль «Ростелекома» выросла на 40%Rambler News Service 02 августа в 04:45
Показатель OIBDA вырос на 13% до 27,2 млрд руб. По результатам первого полугодия 2019 года выручка «Ростелекома» выросла на 3% до 158,8 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль компании за первое полугодие показала рост на 43% — до 10,0 млрд рублей.
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«Ростелеком» во 2-м квартале увеличил выручку на 4%, чистую прибыль - на 40% на 4%
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