Экономика

Квартальная прибыль Goldman Sachs упала на 20%Financial One вчера в 07:47

Аналитики, опрошенные Рейтер, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $4,89 на акцию, согласно данным I/B/E/S от Refinitiv.
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Чистая прибыль Goldman Sachs упала на 20% в первом квартале

Коммерсантъвчера в 12:53

У Goldman Sachs упала выручка и прибыль. Акции подешевели на 3%

РБКвчера в 11:51

Чистая прибыль Goldman Sachs за I квартал снизилась на 20%

ПРАЙМвчера в 07:47

Квартальные результаты Goldman Sachs и Citigroup: прибыль выросла, выручка упала

Profinance.ruвчера в 09:10

Чистая прибыль Goldman Sachs упала в I квартале на 20%

Росбалтвчера в 09:14

Квартальная прибыль Goldman Sachs упала на 20%

Financial Oneвчера в 07:47
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Сергей Шнуров высказался о пожаре в Соборе Парижской Богоматери

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Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Происшествия

В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов

Обновлено в 08:54
Общество

Алексей Текслер проинспектирует Копейск

Обновлено в 04:12
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Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
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Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
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Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Здоровье

В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали

Более 16 тысяч детей не смогли попасть к педиатру в течение недели, а около 68 тысяч – не попали в установленный нормативами 24-часовой срок, сообщил министр.
Обновлено в 07:57
Авто

Hyundai представил кроссовер Creta нового поколения

Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено в 02:33
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд. Заседание продолжается

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы. Сегодня продолжится заседания по делу спортсменов.
Обновлено в 05:23
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Политика

Саакашвили дал совет Зеленскому

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:52
Игры

Sony раскрыла подробности PlayStation 5

Обновлено в 09:52
Армия и оружие

Израиль впервые применил ракету Rampage в Сирии

Обновлено вчера в 21:01
Политика

Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

Обновлено в 09:58
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

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Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Энергетика

«Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25%

Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.
Обновлено в 06:57
Общество

Вассерман объяснил, почему жители РФ хорошо относятся к Сталину

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мартовское исследование, проведённое социологами «Левада-центра», выявило, что историческую роль Иосифа Сталина склонны положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации, что является рекордом за все годы исследований на эту тему.
Обновлено в 05:01
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Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ

Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца

Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
Обновлено в 05:02
Культура

Скончался писатель-фантаст Джин Вулф

Обновлено в 11:15
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Участники омской банды националистов на троих получили 40 лет колонии

Обновлено в 08:20
Здоровье

Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян

Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
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Geely представила электрический концепт Preface

Кроме Preface, Geely представила полностью электрический седан Geometry A, кроссовер Geely Bin Yue в версии MHEV и PHEV.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук назвала причину расставания с экс-супругом

Модель по-прежнему считает его близким человеком Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала Светлана Бондарчук.
Обновлено в 09:18
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Lotus показал тизер электрогиперкара Type 130

Компания Lotus показала тизер электрогиперкара Type 130, который будет показан в конце 2019 года.
Обновлено в 07:03
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Facebook боролся с конкуренцией используя личные данные пользователей

Журналисты телеканала утверждают, что в конце концов глава корпорации Марк Цукерберг решил не продавать пользовательские данные, а передавать их своим разработчикам-друзьям, либо передавать компаниям, которые тратили деньги на Facebook и в ответ делились данными своих пользователей.
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Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
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Goldman Sachs
Банк
Один из крупнейших в мире инвестиционных банков, являющийся финансовым конгломератом, в кругу финансистов известен как «The Firm», занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами, прежде всего, с институциональными клиентами. С 20 сентября 2013 года входит в промышленный индекс Доу - Джонса.
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