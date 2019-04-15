Экономика
Квартальная прибыль Goldman Sachs упала на 20%Financial One вчера в 07:47
Аналитики, опрошенные Рейтер, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $4,89 на акцию, согласно данным I/B/E/S от Refinitiv.
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Квартальные результаты Goldman Sachs и Citigroup: прибыль выросла, выручка упала
Profinance.ruвчера в 09:10
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