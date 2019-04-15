Экономика

Квартальная прибыль Goldman Sachs упала на 20%Financial One вчера в 07:47

Аналитики, опрошенные Рейтер, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $4,89 на акцию, согласно данным I/B/E/S от Refinitiv.
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Квартальные результаты Goldman Sachs и Citigroup: прибыль выросла, выручка упала

Profinance.ruвчера в 09:10

У Goldman Sachs упала выручка и прибыль. Акции подешевели на 3%

РБКвчера в 11:51

Чистая прибыль Goldman Sachs упала в I квартале на 20%

Росбалтвчера в 09:14

Чистая прибыль Goldman Sachs упала на 20% в первом квартале

Коммерсантъвчера в 12:53

Чистая прибыль Goldman Sachs за I квартал снизилась на 20%

ПРАЙМвчера в 07:47

Квартальная прибыль Goldman Sachs упала на 20%

Financial Oneвчера в 07:47
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Происшествия

Свидетели дают показания против Кокорина и Мамаева: онлайн из суда

Обновлено в 05:21
Происшествия

В Иерусалиме загорелась мечеть Аль-Акса

Огонь вспыхнул в комнате охраны комплекса Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.
Обновлено в 07:54
Политика

Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает по рейтингам популярности своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на 47 процентов.
Обновлено в 06:25
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет

Обновлено в 07:35
Наука

Генетики разобрались в различиях медуз и кораллов

При сравнении порядка генов у обеих медуз и коралла Nematostella выяснилось, что у кубомедузы гены оказались очень сильно перемешаны между собой: если сравнивать по этому признаку, A. aurita оказалась даже ближе к кораллам, чем к кубомедузе.
Обновлено в 02:58
Кино

Мишель Йео из «Мемуаров гейши» снимется в «Аватаре 2»

Азиатская актриса Мишель Йео, известная широкому зрителю благодаря своим ролям в картинах «Мемуары гейши» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», примет участие в съемках продолжения «Аватара».
Обновлено в 08:08
Происшествия

У горящего собора Парижской Богоматери обрушился шпиль

Пожар в соборе Парижской Богоматери в столице Франции разгорается со страшной силой.
Обновлено вчера в 14:13
Шоу-бизнес

«Мы уже семья»: Виктория Лопырева не хочет свадьбы с Булатовым

Модель Виктория Лопырева недавно стала мамой, а отцом ее сына является бизнесмен Игорь Булатов.
Обновлено в 06:57
Финансы

Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах

О дивидендных планах Сбербанка со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg, указанная сумма выплат была немного меньше, чем объявленная — 358 млрд руб. Котировки акций Сбербанка на объявление дивидендов отреагировали снижением.
Обновлено в 07:41
Авто

Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы

Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 08:26
Общество

Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России

Обновлено в 07:10
Наука

В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии

Обновлено 14 апреля в 09:02
Футбол

Госдума приняла закон о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020

В Госдуме в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге приняли законопроект, предусматривающий безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг

Обновлено в 00:39
Футбол

РФС запретил «Оренбургу» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила "Оренбургу" регистрировать новых игроков.
Обновлено в 08:31
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Политика

В Госдуме прокомментировали предложение ввести платные перекрёстки

Ранее член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин оценил в беседе с RT предложение организовать в России платные перекрёстки.
Обновлено в 09:04
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении»-2019

Обновлено вчера в 13:21
Спорт

Бобслеистка подала в суд на накормившую ее допингом госструктуру

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Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Армия и оружие

Ученые из Белоруссии и Северной Кореи попали под авиаудар ВВС Израиля

ВВС Израиля 13 апреля нанесли авиаудар по Научно-исследовательскому центру в сирийском городе Масьяф.
Обновлено в 06:04
Общество

В Петербурге открыли памятник Алферову

Обновлено в 09:51
Происшествия

В Мадриде из-за угрозы взрыва эвакуируют 235-метровый небоскреб

Обновлено в 07:25
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Энергетика

Поиск стартапов. «Газпром нефть» вложится в венчурный фонд на ₽4 млрд

Венчурный фонд с капиталом ₽4 млрд вполне заметен по меркам российской венчурной отрасли, но не шокирует своими размерами, заметили в «Финаме».
Обновлено в 06:59
Здоровье

Британка не знала о своей беременности и случайно родила в ванной

Девушка не знала о своей беременности, за 9 месяцев она лишь немного поправилась. Но ее постоянно тянуло на сладкое.
Обновлено в 07:28
Общество

Отец Карауловой назвал торжеством справедливости решение суда об УДО

Решение суда об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой, пытавшейся вступить в запрещенную в России организацию «Исламское государство» (ИГ), является торжеством справедливости.
Обновлено в 07:39
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Goldman Sachs
Банк
Один из крупнейших в мире инвестиционных банков, являющийся финансовым конгломератом, в кругу финансистов известен как «The Firm», занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами, прежде всего, с институциональными клиентами. С 20 сентября 2013 года входит в промышленный индекс Доу - Джонса.
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