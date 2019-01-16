Экономика
Квартальная прибыль Goldman Sachs превысила прогнозРосбалт 09:30
Ранее сегодня стало известно, что чистая прибыль Bank of America Corp. (BofA), второго по объему активов банка в США, по итогам IV квартала 2018 года выросла в 3 раза в годовом сопоставлении и достигла $7,3 млрд в сравнении с $2,4 млрд годом ранее.
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Политика
Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине
Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
В результате теракта в Манбидже погибли 27 человек
Обновлено в 12:07
Происшествия
Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски»
Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
Обновлено в 09:59
Авто
Skoda представит в Женеве новый кроссовер Kosmiq
Компания Skoda опубликовала первый графический тизер нового кроссовера и озвучила дату презентации модели.
Обновлено в 03:41
Общество
YouTube запретил опасные челленджи и пранки
YouTube запретил публиковать челленджи, которые могут привести к серьезным травмам или смерти.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Следователи не нашли следов взрывчатки на месте взрыва в Шахтах
Обновлено в 12:32
Общество
На реке в штате Мэн образовался ледяной диск диаметром более 90 метров
В американском штате Мэн в США, на реке Пресумпсот образовался ледяной круг — он медленно вращается на поверхности воды.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Ленинградской области произошел взрыв на химзаводе
Четверо человек пострадали при взрыве на заводе «Полипласт» в Ленинградской области.
Обновлено в 05:12
Гаджеты
Apple запускает чехлы Smart Battery для iPhone XR, XS и XS Max
Apple представила чехлы Smart Battery для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.
Обновлено в 01:36
Авто
BMW показала на тизере обновленный седан BMW 7-Series
Компания BMW, отказавшись от участия в Детройтском автосалоне, представит обновленный флагманский седан BMW 7-Series на специальном мероприятии 16 января.
Обновлено вчера в 10:06
Политика
США планируют начать выход из ДРСМД 2 февраля
США начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля.
Обновлено в 11:31
Общество
Администрация японского отеля с роботами вернет на работу людей
Обновлено в 07:08
Общество
Google переименовал детские сады Москвы в крематории
Сервис Google Maps переименовал 16 детских садов Москвы в крематории.
Обновлено в 11:08
Музыка
СМИ назвали российского участника «Евровидения»
Представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение", который состоится в мае 2019 года в Израиле, готовится 35-летний певец Сергей Лазарев, пишет Super.ru со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Путин поручил расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске
Президент Владимир Путин поручил расселить жильцов из дома в Магнитогорске, который пострадал от взрыва газа 31 декабря, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:34
Теннис
Мария Шарапова вышла в третий круг Australian Open
В следующем круге Шарапова, победительница Australian Open-2008, сыграет с действующей обладательницей титула третьей ракеткой турнира Каролиной Возняцки из Дании, которая в своем матче второго круга оказалась сильнее шведки Юханны Ларссон.
Обновлено в 08:40
Кино
Сиквел «Охотников за привидениями» выйдет в 2020 году
По данным издания "Дэдлайн", выход сиквела запланирован на лето 2020 года.
Обновлено в 02:31
Гаджеты
Nike представила кроссовки с автоматической шнуровкой
Американская компания Nike представила умные баскетбольные кроссовки с функцией автоматической шнуровки.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
Самолет «Победы» задел крылом трап в аэропорту Калининграда
Самолет авиакомпании "Победа", прибывший в среду в Калининград из Москвы, задел крылом трап при заруливании на стоянку.
Обновлено в 07:50
Общество
«Аэрофлот» сообщил об исчерпании субсидий на полеты на Дальний Восток
Выделенные государством деньги на субсидируемые полеты «Аэрофлота» на Дальний Восток и внутри региона закончились, в связи с чем авиакомпания приостанавливает бронирование мест.
Обновлено в 08:47
Гаджеты
Xiaomi сделала сканер отпечатков пальцев на весь экран
Размер сканера составляет 50 мм на 25 мм, что, по словам главы Xiaomi, более чем в пять раз больше стандартной зоны, представленной на рынке, и более чем в 15 раз больше дактилоскопической зоны классического сканера Xiaomi на задней панели.
Обновлено в 07:17
Общество
Российские водители смогут оформлять ДТП через мобильное приложение
Отмечается, что, согласно проекту правительства, участники ДТП смогут отправить извещение об аварии страховщику для получения выплат по ОСАГО через приложение.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В результате взрыва газа в жилом доме в Тбилиси погибли 3 человека
Обновлено в 13:08
Космос
NASA показало видео приближения «New Horizons» к Ultima Thule
Космический аппарат NASA «New Horizons» возобновил передачу данных, собранных 1 января 2019 года во время приближения к объекту пояса Койпера 2014 MU69, так же известного как Ultima Thule.
Обновлено в 01:00
Общество
Названы страны с самыми красивыми женщинами
В топ-5 своеобразного рейтинга стран с самыми красивыми женщинами вошли Филиппины, Мексика, Южная Африка и Вьетнам.
Обновлено вчера в 12:13
Экономика
Сбербанк обошел «Роснефть» по капитализации
На прошедших торгах обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 1,65%, префы выросли на 0,76%.
Обновлено в 12:36
Культура
Умер татарский певец Ильхам Шакиров
Обновлено в 10:17
Наука
Бутилированная вода сделала зеленый чай полезнее
Американские исследователи проверили вкусовые и полезные свойства черного и зеленого чая, заваренного в воде из-под крана, бутилированной и деионизированной воде.
Обновлено в 05:28
Гаджеты
Опубликован рендер iPhone XI с тремя задними камерами
Обновлено в 01:37
Происшествия
На северо-востоке Москвы электричка сбила мужчину
Мужчину на северо-востоке Москвы сбила электричка, с ним работают врачи, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
Обновлено в 10:52