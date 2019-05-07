Авто

Квартальная прибыль BMW упала в 4 разаФинмаркет 05:10

Немецкий автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) сократил чистую прибыль в первом квартале на 75%, или в 4 раза, сообщается в пресс-релизе компании.
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Прибыль BMW упала в четыре раза за l квартал 2019 года

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