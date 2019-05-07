Авто
Квартальная прибыль BMW упала в 4 разаФинмаркет 05:10
Немецкий автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) сократил чистую прибыль в первом квартале на 75%, или в 4 раза, сообщается в пресс-релизе компании.
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При ДТП в Дагестане погибла известная телеведущая
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В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
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На только что появившихся кадрах, сделанных пассажиром Олегом Молчановым, видно, как член экипажа спускается на землю по тросу из кабины пилотов.
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Происшествия
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Религия
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Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда
Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда.
Обновлено в 10:37
Общество
Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити
Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
Обновлено в 22:41
Спорт
Боевой пропуск к The International 2019 добавили в Dota 2
Обновлено в 17:22
Политика
Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»
Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
Обновлено в 22:13
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Общество
Демушкин рассказал о своей новой работе чиновником в Барвихе
Националист Дмитрий Демушкин рассказал РБК, что начинает работу в качестве заместителя главы администрации сельского поселения Барвихинское.
Обновлено в 21:47
Политика
В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку
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Укладывать асфальт разрешат и в снег, и в дождь
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено в 19:26
Политика
На Украине могут появиться военные капелланы
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с главой украинской православной церкви митрополитом Епифанием, на которой обсудил принятие закона о военном капелланстве, сообщается на сайте Совета.
Обновлено в 21:58
Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
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Обновлено в 14:02
Кино
Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»
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Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
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Бортовой самописец сгоревшего самолета SSJ-100 сильно поврежден
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Леонид Кравчук, являющийся бывшим президентом Украины, заявил о том, что Хрущев в буквальном смысле заставил правительство Украины забрать Крым в состав своей страны, сообщают «РИА новости».
Обновлено в 13:55
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41