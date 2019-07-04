Футбол

Кварацхелия присоединился к «Рубину»Евро-футбол.ру 06:04

Полузащитник Хвича Кварацхелия приступил к тренировкам в составе казанского "Рубина".
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Кварацхелия присоединился к «Рубину»

Sport24.ru05:33

Кварацхелия получил €500 тысяч за подписание контракта с «Рубином»

Metaratings02:40

Кварацхелия присоединился к «Рубину»

Матч ТВ05:47

Кварацхелия присоединился к «Рубину»

Чемпионат05:43

Кварацхелия присоединился к «Рубину». Фото

Спорт-Экспресс05:36

«Рубин» подтвердил переход Кварацхелии

Sports.ru05:34

Кварацхелия присоединился к «Рубину» (фото)

Советский спорт05:44
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
Политика

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа

Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Авто

Tesla Model 3 установила новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP

Электронные помощники удостоились рекордной оценки за всю историю тестов (ранее лучший результат принадлежал кроссоверу Citroen C5 Aircross, набравшему 82% по этому показателю).
Обновлено вчера в 05:38
Общество

В Башкирии обрушился мост из фильма «Вечный зов»

Пользователей соцсетей Софья Андреева пишет, что данный пешеходный деревянный мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году, по неподтвержденным данным является самым длинным деревянным мостом в России.
Обновлено в 02:54
Общество

Власти Москвы пообещали, что новостройки реновации простоят больше 100 лет

Дома, построенные в Москве в рамках программы реновации, будут служить больше 100 лет, заявил в четверг департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Обновлено в 06:49
Происшествия

ЧП во время салюта в Минске попало на видео

Обновлено в 04:56
Политика

Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Политика

Путин рассказал о планах после президентского срока

Обновлено в 03:36
Футбол

Третий комплект формы «Локомотива» выполнен в цветах пригородных поездов

Московский "Локомотив" презентовал форму футболистов команды на новый сезон, третий комплект которой выполнен в цветах пригородных электричек и поездов дальнего следования.
Обновлено в 07:12
Экономика

Медведев объяснил выгоду перехода на электронные трудовые книжки

По словам Медведева, экономия при переходе к электронной версии трудовых книг составит сотни миллионов рублей.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники

В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Здоровье

Генетики: Каждый восьмой россиянин из-за мутации не может пить кофе

Учёные из медико-генетического центра Genotek заявили, что примерно каждый восьмой россиянин из-за мутации не может пить кофе.
Обновлено в 06:20
Политика

В команде Зеленского ответили Путину

Слова президента Украины Владимира Зеленского о сепаратистах относятся не к рядовым жителям Донбасса, а к руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 07:10
Космос

Составлена детальная карта темной стороны Луны

Обновлено в 03:34
Происшествия

Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы

Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.
Обновлено в 06:42
Происшествия

В Краснодаре загорелся пятиэтажный дом

Кровля пятиэтажного дома на улице Мира горит в Краснодаре, идет эвакуация, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

Как сообщили в компании, инцидент произошел в ночь на 1 июля при посадке на рейс DP147 Москва — Анапа. Опоздавших пассажиров было двое.
Обновлено в 06:23
Политика

Шойгу назвал основную причину происшествия на подводном аппарате

Обновлено в 02:39
Футбол

Болельщики «Ростова» не хотят делить домашнюю арену с фанатами «Чайки»

Болельщики "Ростова" выразили недовольство заявлениями со стороны футбольного клуба "Чайка" относительно "Ростов-Арены", сообщает Sport24.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым

Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Донбассе загорелся заминированный лес

Обновлено в 03:46
Политика

В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом

Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим

Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.
Обновлено в 02:55
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть

Как сообщают эксперты, смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть.
Обновлено в 05:33
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Хоккей

НХЛ назвала падение Овечкина с вейкборда лучшим видео дня

Обновлено в 07:01
Происшествия

Упавшее дерево убило мальчика в Москве

Двухлетний ребенок погиб в Москве в результате падения на него дерева, которое свалилось из-за сильного порыва ветра.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 06:35
Экономика

Минфин РФ выступил за ужесточение наказания для «черных кредиторов»

Министерство финансов России выступает за ужесточение наказания для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной ответсвенности, заявил в четверг, 4 июля, замглавы ведомства Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:17
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