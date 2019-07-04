Футбол
Кварацхелия присоединился к «Рубину»Евро-футбол.ру 06:04
Полузащитник Хвича Кварацхелия приступил к тренировкам в составе казанского "Рубина".
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа
Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Авто
Tesla Model 3 установила новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP
Электронные помощники удостоились рекордной оценки за всю историю тестов (ранее лучший результат принадлежал кроссоверу Citroen C5 Aircross, набравшему 82% по этому показателю).
Обновлено вчера в 05:38
Общество
В Башкирии обрушился мост из фильма «Вечный зов»
Пользователей соцсетей Софья Андреева пишет, что данный пешеходный деревянный мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году, по неподтвержденным данным является самым длинным деревянным мостом в России.
Обновлено в 02:54
Общество
Власти Москвы пообещали, что новостройки реновации простоят больше 100 лет
Дома, построенные в Москве в рамках программы реновации, будут служить больше 100 лет, заявил в четверг департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Обновлено в 06:49
Происшествия
ЧП во время салюта в Минске попало на видео
Обновлено в 04:56
Политика
Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Политика
Путин рассказал о планах после президентского срока
Обновлено в 03:36
Футбол
Третий комплект формы «Локомотива» выполнен в цветах пригородных поездов
Московский "Локомотив" презентовал форму футболистов команды на новый сезон, третий комплект которой выполнен в цветах пригородных электричек и поездов дальнего следования.
Обновлено в 07:12
Экономика
Медведев объяснил выгоду перехода на электронные трудовые книжки
По словам Медведева, экономия при переходе к электронной версии трудовых книг составит сотни миллионов рублей.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Здоровье
Генетики: Каждый восьмой россиянин из-за мутации не может пить кофе
Учёные из медико-генетического центра Genotek заявили, что примерно каждый восьмой россиянин из-за мутации не может пить кофе.
Обновлено в 06:20
Политика
В команде Зеленского ответили Путину
Слова президента Украины Владимира Зеленского о сепаратистах относятся не к рядовым жителям Донбасса, а к руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 07:10
Космос
Составлена детальная карта темной стороны Луны
Обновлено в 03:34
Происшествия
Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы
Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Краснодаре загорелся пятиэтажный дом
Кровля пятиэтажного дома на улице Мира горит в Краснодаре, идет эвакуация, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
Как сообщили в компании, инцидент произошел в ночь на 1 июля при посадке на рейс DP147 Москва — Анапа. Опоздавших пассажиров было двое.
Обновлено в 06:23
Футбол
Болельщики «Ростова» не хотят делить домашнюю арену с фанатами «Чайки»
Болельщики "Ростова" выразили недовольство заявлениями со стороны футбольного клуба "Чайка" относительно "Ростов-Арены", сообщает Sport24.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым
Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Донбассе загорелся заминированный лес
Обновлено в 03:46
Политика
В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом
Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим
Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.
Обновлено в 02:55
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть
Как сообщают эксперты, смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть.
Обновлено в 05:33
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Хоккей
НХЛ назвала падение Овечкина с вейкборда лучшим видео дня
Обновлено в 07:01
Происшествия
Упавшее дерево убило мальчика в Москве
Двухлетний ребенок погиб в Москве в результате падения на него дерева, которое свалилось из-за сильного порыва ветра.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 06:35
Экономика
Минфин РФ выступил за ужесточение наказания для «черных кредиторов»
Министерство финансов России выступает за ужесточение наказания для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной ответсвенности, заявил в четверг, 4 июля, замглавы ведомства Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:17